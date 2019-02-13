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Принятие кадровых решений

14.02.2019 — Новости Общества | Единство  
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Глава государства назначил:

Маркевича Анатолия Мечиславовича - помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Брестской области;

Приму Виталия Александровича - помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по городу Минску;

Пустового Павла Михайловича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Испания и по совместительству постоянным представителем Республики Беларусь при Всемирной туристской организации;

Чушева Владимира Николаевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Польша;

Свиридова Андрея Григорьевича - заместителем Управляющего делами Президента Республики Беларусь;

Купчину Елену Николаевну - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Словения, постоянным представителем Республики Беларусь при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по совместительству;

Пономарева Александра Леонидовича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Хорватия по совместительству;

Есина Руслана Олеговича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Австралийском Союзе и Новой Зеландии по совместительству.

Президент также дал согласие на назначение:

Федченко Сергея Александровича - председателем Новогрудского райисполкома;

Ребковца Виктора Николаевича - председателем Кличевского райисполкома;

Мороза Александра Ивановича - генеральным директором ОАО "Минский механический завод имени С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО";

Швеца Олега Дмитриевича - заместителем Министра архитектуры и строительства;

Осмолы Ирины Ивановны - первым заместителем Председателя Государственного комитета по стандартизации.

Назначая помощников Президента и согласовывая назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, Александр Лукашенко отметил, что им предстоит в полном объеме решать схожие непростые задачи, о которых он говорил и ранее. "Два года - года предвыборных, поэтому надо показать людям, что мы умеем решать проблемы. Мы будем сдавать экзамен в нынешнем и в следующем году. Об этом я также всегда говорю накануне таких событий. И не надо бояться, что мы действительно будем сдавать экзамен. К этому серьезно будем готовиться. И показывать людям свою состоятельность управлять государством", - подчеркнул Президент.

Отдельно Глава государства остановился на вопросах экономики, которыми также придется заниматься новым помощникам Президента и руководителям райисполкомов. "Нас пугают разными угрозами. Но всегда главная фундаментальная проблема в любом государстве – это экономика. Будет хорошо в экономике - будет хорошо у людей дома, прежде всего в семьях", - сказал Александр Лукашенко и назвал экономику вопросом номер один для всех - от Президента до председателя сельского совета.

Касаясь социального аспекта, Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси очень многое сделано для нормальной жизни людей. "Нужно продолжить в этом направлении, начиная от агрогородков и заканчивая городом-героем Минском. Всем задачи поставлены Президентом, рассказано, где, что строить и как благоустраивать улицы, где посадить какое дерево и т.д.", - сказал Глава государства.

Президент обозначил и проблему дисциплины и порядка, из которой, по его словам, вытекают в том числе события в столбцовской школе. "Я сутки анализирую ситуацию и всякого рода разговоры на эту тему: кто виноват. Все мы виноваты, и дело не только и не столько в интернете. У нас в школах бардак, полный бардак. Никогда такого не было", - возмутился Александр Лукашенко.

Глава государства потребовал обратить внимание на места массового скопления людей, в первую очередь детей. Что касается инцидента в столбцовской школе, он считает, что "надо на всю катушку спросить прежде всего с председателя райисполкома". "И с министра образования. Почему не навели порядок в школе?" - сказал Александр Лукашенко. "Школа - святое место. Как в церковь, надо идти в школу", - убежден Глава государства.

"Железная дисциплина должна быть", - сказал Александр Лукашенко. "Нам надо сохранить ту стабильность, которая сегодня в стране есть", - добавил он.

"Главная ценность - это человеческая жизнь", - подчеркнул Глава государства.

Назначая Владимира Чушева Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Польше, Александр Лукашенко отметил, что дипломату должна быть известна специфика двусторонних отношений. "Не скажу, что они без проблем. Их хватает. Но все они абсолютно решаемы. И для этого надо сделать все, потому что предстоящие годы для белорусско-польских отношений будут определяющими на большую перспективу", - подчеркнул Президент.

При этом Глава государства ориентировал нового посла на то, чтобы он доводил национальные интересы до польской стороны. "Это не чужой нам народ", - напомнил Александр Лукашенко. Он отметил, что между белорусами и поляками есть взаимопонимание. "Никаких угроз от нас они пусть не ждут. Но это не значит, что если они будут бряцать оружием, то мы будем спокойно на это смотреть. В том числе учитывая нашу совместную белорусско-российскую группировку на этом направлении", - сказал Президент.

Говоря о развитии сотрудничества с Испанией, Президент отметил, что считает недостаточной работу с этой страной. Павлу Пустовому, назначенному Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Испании и по совместительству постоянным представителем Беларуси при Всемирной туристской организации, предстоит, по словам Президента, "заложить прочный фундамент отношений". "Это интересная страна, и, думаю, что два-три года - и мы полмиллиарда товарооборот должны иметь", - сказал Глава государства.

Согласовывая назначение Александра Мороза генеральным директором ОАО "Минский механический завод имени С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", Александр Лукашенко потребовал от нового руководителя уже к концу года добиться хороших результатов деятельности холдинга. При этом Президент подчеркнул: "Если надо - говорите, чем помочь. Приезжайте в Министерство промышленности, ставьте им задачи от моего имени. Результат должен быть. Это хорошее предприятие, где можно работать и получать результаты".

Наряду с этим Глава государства жестко высказался о недопустимости коррупционных проявлений. Как известно, прежний генеральный директор данного холдинга не так давно был задержан. "Вся экономика - от продаж готовой продукции, от стоимости этой продукции. Они занижали стоимость, насколько я помню это уголовное дело. Там занижали цену на ваш товар, а разницу делили между потребителем в России и часть клали себе в карман", - рассказал Александр Лукашенко. Глава государства выразил убежденность, что в коллективе сделают должные выводы и подобные факты не повторятся, а работа холдинга выйдет на хороший уровень.

Обращаясь к новому заместителю Управляющего делами Президента Андрею Свиридову, Александр Лукашенко обратил внимание на то, что Управление делами - многопрофильная структура, предприятия и организации которой занимаются самыми различными направлениями деятельности. "Вам предстоит вместе с управляющим делами огромная работа, - отметил Президент. - Железная должна быть дисциплина и результат. Сказано лыжи сделать - делайте, у вас есть предприятие. Сказано землю копать - надо копать и хлеб возделывать. Я понимаю, что вы занимаетесь всем - от молока, коров до туристических вопросов".

"В свое время собрали по всей стране проблемные предприятия, и с ними надо работать, - сказал Александр Лукашенко. - Главное, чтобы была дисциплина, ответственность".

"Закручивайте гайки как следует и действуйте", - заявил Президент.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 февраля рассмотрел кадровые вопросы.
 
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