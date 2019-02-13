В Гомеле руководство комбината школьного питания похитило продуктов на 23 тысячи долларов

В Гомеле милиция раскрыла схему хищения продуктов питания, предназначенных для школьных столовых. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уголовное дело по ч.4 ст.210 УК Беларуси («хищение путем злоупотребления служебными полномочиями») возбудили в отношении жителя областного центра, а также заведующей производством и товароведа КУП «Гомельский городской комбинат школьного питания». Все подозреваемые водворены в ИВС.

– У каждого фигуранта была своя роль. Заведующая столовой отправляла на склад комбината ежедневные заявки на продукты. При этом в документах она завышала количество учащихся. Таким образом образовывались излишки, которые товаровед предприятия оформляла «липовыми» накладными и оставляла на складе. Подложные документы подписывала заведующая, что позволяло соучастникам долгое время скрывать нарушения, – рассказали в милиции.

Похищенные крупы, мясо, сгущенное молоко, сахар, крабовые палочки и другие продукты вывозил с территории предприятия знакомый товароведа. Затем товары сбывались по заниженным ценам. Предполагается, что возможными покупателями были индивидуальные предприниматели, в том числе из России. Большую часть выручки заведующая оставляла себе, а остальная сумма делилась между подельниками.

Схема действовала с апреля по декабрь 2018 года. За это время подозреваемые похитили товар на сумму свыше 46 тысяч рублей.

Во время проверки милиция выявила аналогичные схемы еще в 15 школах города с общим ущербом порядка 200 тысяч рублей. В ближайшее время все материалы будут направлены в следственные органы для дачи правовой оценки действиям нарушителей.