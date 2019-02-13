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На части Западной Двины под Витебском хотят запретить рыбалку

14.02.2019 11:07 — Новости Общества | Tut.by  
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На Правовом форуме можно обсудить проект постановления об установлении запрета на любительское рыболовство на участке Западной Двины.

На общественное обсуждение вынесли проект постановления Минприроды «Об установлении запрета на любительское рыболовство на участке реки Западная Двина». Он направлен на сохранение рыбных ресурсов и создание благоприятных условий для их воспроизводства.

Проект предлагает запретить любительское рыболовство на участке Западной Двины от плотины Витебской гидроэлектростанции на расстоянии 800 метров вниз по ее течению до места впадения реки Лужеснянка. Срок запрета — до 9 апреля 2021-го.

Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси. Их можно также направить с 14 по 25 февраля на электронный адрес: vkorenchuk@tut.by.

 
 
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Проект направлен на сохранение рыбных ресурсов и создание благоприятных условий для их воспроизводства.
 
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