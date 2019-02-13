С 15 по 24 февраля Госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию “Сделаем дорогу безопасной!”

Одной из причин гибели людей на дорогах остаются наезды на самых уязвимых участников движения – пешеходов, велосипедистов и возчиков. По тяжести последствий такие ДТП находятся на первом месте.

Если обратиться к республиканской статистике, то за первый месяц текущего года с участием-пешеходов, велосипедистов и возчиков произошло 115 ДТП: 17 человек погибли, 102 получили травмы. 82% погибших в ДТП уязвимых участников дорожного движения получили смертельные травмы в темное время суток.

На дорогах Могилевской области за указанный период с участием велосипедистов и возчиков аварий зарегистрировано не было. А вот с участием пешеходов произошло 15 ДТП, в которых 2 человека погибли и 14 были травмированы.

Вечером 22 января на автодороге Мин с к-Г ом ел ь водитель, управляя автомобилем «Пежо-406», совершил наезд на 78-летнего жителя Осиповичского района. Пожилой пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. Как итог, пенсионер получил смертельную травму.

Практически половина случившихся аварий в январе произошла в вечернее и ночное время. Из 15 ДТП с пешеходами в текущем году – 8 произошли в темное время суток: 1 человек погиб и 8 получили ранения.

Многие из пеших участников дорожного движения не хотят понимать, что в отдельных случаях водитель не в силах вовремя заметить находящегося на проезжей части человека, особенно если он не обозначен световозвращающими элементами.

Вечером 22 января вблизи деревни Манъково Шкловского района водитель, управляя автомобилем «Ивеко 35С12», совершил наезд на находящегося на полосе движения 33-летнего жителя города Круглое. Пеьиеход получил множественные травмы. Он не только не имел световозврагцателей на одежде, но и находился в состоянии алкогольного опьянения.

6 февраля в 20.35 в Глусском районе на автодороге Граница РФ-Кричев- Бобруйск-Ивацевичи водитель, управляя автомобилем «ОАРРТХР 105.460» в сцепке с полуприцепом цистерной, совершил наезд на 38-летнего витебчанина, который двигался по центру проезэюей части. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован. Пешеход световозвращающими элементами не обозначен.

Госавтоинспекция на протяжении ряда лет пытается убедить пешеходов в необходимости обозначения себя фликерами. Выходить на проезжую часть в темное время без них смертельно опасно. Положение в данном вопросе может улучшиться только в том случае, если сознание наших граждан изменится в корне, и каждый участник дорожного движения с полной ответственностью будет сознавать жизненно важную необходимость соблюдения Правил.

Безусловным условием безопасности на дороге остается дисциплинированность на дороге.

Выполняя требования ПДД, пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, а при их отсутствии по обочинам. Однако не следует идти по самому краю тротуара, прилегающего к проезжей части дороги. Оступившись, можно неожиданно оказаться на проезжей части дороги. Задеть пешехода могут и транспортные средства особенно с прицепом, движущиеся рядом с тротуаром, так как отклонение прицепа при маневрировании может достигать 1,5 метров.

Пересекать проезжую часть дороги пешеходы должны по пешеходным переходам. В случае их отсутствия на перекрестках необходимо двигаться по линии тротуаров и обочин, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен. При отсутствии в пределах видимости обозначенных пешеходных переходов и перекрестков пешеход должен перейти проезжую часть дороги на участке, где она хорошо просматривается в обе стороны и по кратчайшей траектории. Нельзя принимать решение о пересечении проезжей части на закруглениях дороги с малым радиусом и пересекать ее в местах, с ограниченной обзорностью из-за транспортных средств или иных препятствий.

Перед тем, как выйти на проезжую часть пешеход должен убедиться в отсутствии транспорта или правильно оценить расстояние до приближающегося транспорта, и его скорость.

Переходя проезжую часть дороги, пешеход не должен замедлять движение или останавливаться на ней, поскольку это повышает опасность наезда. В местах, где отсутствуют тротуары, пешеходные или велосипедные дорожки, а также обочины пешеходы могут двигаться по проезжей части навстречу потоку транспортных средств, чтобы видеть приближающийся автомобиль и своевременно уступить ему дорогу. В таких случаях пешеход должен идти как можно ближе к краю проезжей части, чтобы занимать минимальное пространство и не препятствовать движению транспорта.

Особенно опасно пересекать проезжую часть дороги в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, поскольку пешеход видит автомобиль с включенными фарами, а водитель может не заметить пешехода. При этом темная одежда поглощает свет и, как правило, менее заметна для водителя. Чтобы улучшить видимость человека на дороге в темное время суток пешеходу необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.

Согласно ПДД: в снегопад и (или) гололедицу движение на велосипеде запрещено.

Однако совсем скоро погодные условия начнут меняться: календарная весна не за горами. Поэтому ГАИ напоминает велосипедистам: для безопасности следует передвигаться на велосипеде по велосипедной дорожке, тротуару или пешеходной дорожке, либо по обочине в попутном направлении движения транспорта. Допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края.

Гужевые транспортные средства при своем небольшом количестве и невысокой скорости движения в темное время суток зачастую попадают в аварии по причине того, что водители замечают их на дороге слишком поздно. Поэтому возчикам необходимо не только обозначать свою повозку светоотражателями, но и позаботиться о наличии световозвращающих жилетов.

Конечно, во всех совершенных ДТП главный спрос – с водителя. Однако вряд ли этот факт облегчит страдания получившего травмы в аварии пешехода, велосипедиста или возчика.

За нарушения ПДД водителями, пешеходами, велосипедистами или возчиками гужевого транспорта предусмотрена административная ответственность.

При нарушении правил проезда пешеходного перехода водителю грозит штраф в размере от 1 до 5 базовых величин. Повторное в течение года такое нарушение обойдется водителю штрафом от 2 до 8 базовых величин.

За нарушение правил пешеход или иной участник дорожного движения может быть оштрафован на сумму от 1 до 3 базовых величин. Те же действия, совершенные им в нетрезвом состоянии, наказываются штрафом от 3 до 5 базовых величин.

Действия, повлекшие создание аварийной обстановки пешеходом или иным участником дорожного движения, влекут наложение штрафа в размере от 3 до 8 базовых величин.

Госавтоинспекция Костюковичского района.