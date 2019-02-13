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Минздрав приостановил продажу лекарства от кашля - оно может быть опасно для сердца

14.02.2019 12:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Аптеки и больницы Беларуси должны приостановить продажу и применение популярного лекарства «Эреспал» и других препаратов, которые содержат фенспирид. Ранее сообщалось, что исследования показали: лекарство может быть опасным для сердца — вызвать аритмию.

Как отмечается в приказе Минздрава от 11 февраля, из продажи изымаются следующие препараты: «Инспирон» (сироп и таблетки), «Сиресп» (сироп), «Фенспирид» (сироп и таблетки), «Эреспал» (сироп и таблетки). Их назначали для лечения кашля, ларингита, бронхита, ринофарингита и при терапии бронхиальной астмы.

По данным Международной независимой фармацевтической компании Servier, проблемы возникают только на фоне приема препарата, поэтому опасности для тех, кто лечился «Эреспалом» ранее, нет. Тем, кто сейчас принимает лекарство, нужно обратиться к врачу, чтобы выбрать другой препарат — в Беларуси есть альтернативные лекарства без фенспирида.

Запрет действует до завершения Минздравом оценки соотношения пользы и риска лекарства. Ранее фенспирид-содержащих лекарства по той же причине запретили во Франции.

 
 
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В Беларуси приостановлена реализация всех фенспирид-содержащих лекарств.
 
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