Минздрав приостановил продажу лекарства от кашля - оно может быть опасно для сердца

Аптеки и больницы Беларуси должны приостановить продажу и применение популярного лекарства «Эреспал» и других препаратов, которые содержат фенспирид. Ранее сообщалось, что исследования показали: лекарство может быть опасным для сердца — вызвать аритмию.

Как отмечается в приказе Минздрава от 11 февраля, из продажи изымаются следующие препараты: «Инспирон» (сироп и таблетки), «Сиресп» (сироп), «Фенспирид» (сироп и таблетки), «Эреспал» (сироп и таблетки). Их назначали для лечения кашля, ларингита, бронхита, ринофарингита и при терапии бронхиальной астмы.

По данным Международной независимой фармацевтической компании Servier , проблемы возникают только на фоне приема препарата, поэтому опасности для тех, кто лечился «Эреспалом» ранее, нет. Тем, кто сейчас принимает лекарство, нужно обратиться к врачу, чтобы выбрать другой препарат — в Беларуси есть альтернативные лекарства без фенспирида.

Запрет действует до завершения Минздравом оценки соотношения пользы и риска лекарства. Ранее фенспирид-содержащих лекарства по той же причине запретили во Франции.