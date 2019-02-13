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Минздрав приостановил продажу лекарства от кашля - оно может быть опасно для сердца
14.02.2019 12:34 — Новости Общества | Tut.by
Аптеки и больницы Беларуси должны приостановить продажу и применение популярного лекарства «Эреспал» и других препаратов, которые содержат фенспирид. Ранее сообщалось, что исследования показали: лекарство может быть опасным для сердца — вызвать аритмию.
Как отмечается в приказе Минздрава от 11 февраля, из продажи изымаются следующие препараты: «Инспирон» (сироп и таблетки), «Сиресп» (сироп), «Фенспирид» (сироп и таблетки), «Эреспал» (сироп и таблетки). Их назначали для лечения кашля, ларингита, бронхита, ринофарингита и при терапии бронхиальной астмы.
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Запрет действует до завершения Минздравом оценки соотношения пользы и риска лекарства. Ранее фенспирид-содержащих лекарства по той же причине запретили во Франции.
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В Беларуси приостановлена реализация всех фенспирид-содержащих лекарств.
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