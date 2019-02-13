Благодаря служебным собакам охраной задержано 30 подозреваемых

В январе 2019 года сотрудники Департамента охраны более 45 тысяч раз выбывали на места преступлений и правонарушений, в том числе более 37 тысяч на срабатывания технических средств охраны.

Более 9 тысяч раз приводились в действие ручные системы тревожной сигнализации, при этом более чем в 2 тысячах случаях правонарушителей задерживали.

Кому обязательно ставить свое жилье под охрану?

Законодатель предписывает, чтобы места хранения огнестрельного нарезного оружия находились под охраной. В первую очередь это сделано из соображений безопасности для жизни и здоровья людей. К владельцам другого оружия такого требования нет. Однако они всегда находятся в центре внимания правоохранителей.

При желании оборудовать можно только одну комнату или даже отдельный сейф с оружием. При заключении договора на оказание услуг все это подробно прописывается в документе.

Могут ли меня привлечь к ответственности за ложный вызов?

Если произошло ложное срабатывание, претензий к владельцам квартиры нет. Допустим, из-за домашнего животного, которое появилось у хозяев после установки сигнализации, из-за неисправности оборудования и др.

Однако есть лица, которые систематически забывают снимать квартиру с сигнализации или без надобности нажимают кнопку вызова. С них может быть потребована компенсация расходов, связанных с выездом групп задержания. Каждый такой случай рассматривается индивидуально.

Что происходит при сработке?

При несанкционированном проникновении в жилище сигнал оперативно подается на пульт дежурному, а от него – наряду милиции, который находится ближе всех. Время прибытия может варьироваться: зависит от дальности нахождения нарядов. Но, как правило, бойцы приезжают в кратчайшие сроки. Сегодня время прибытия групп задержания позволяет пресекать попытки проникновения на охраняемые объекты.

В прошлом месяце зафиксировано более 360 преступлений с задержанием подозреваемых в убийствах, причинении тяжких телесных повреждений, разбоев, грабежей, краж, хулиганств, угонов. Также в январе с помощью служебных собак на постах и маршрутах патрулирования бойцы охраны задержали 30 подозреваемых в совершении преступлений.

Маргарита ГОВРОВА

пресс-служба МВД