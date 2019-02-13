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Могилевчан хотят попросить пожертвовать на звукоусилительную аппаратуру для городских мероприятий

14.02.2019 14:35 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве хотят закупить звукоусилительную аппаратуру для мероприятий и попросить горожан поучаствовать в покупке. В горисполкоме обсуждают этот проект, пишет ИА «Могилевские ведомости».

Речь шла о том, что на сегодня имеющаяся звукоусилительная аппаратура отработала свой ресурс и нуждается в обновлении. Использовалась она для проведения масштабных городских мероприятий. Теперь чиновники ждут участия горожан в приобретении нового более современного варианта оборудования, которое позволит продолжить практику проведения массовых мероприятий под открытым небом.

Соответствующим службам горисполкома поручено изучить варианты приобретения звукоусилительной аппаратуры, а также механизм сбора средств, о чем будет сообщено дополнительно. В прошлом году город приобрел для этих же целей сценическое оборудование за бюджетные средства.

 
Теги: Могилев
 
 
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Имеющаяся аппаратура отработала свой ресурс и нуждается в обновлении, говорят в горисполкоме.
 
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