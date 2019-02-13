Могилевчан хотят попросить пожертвовать на звукоусилительную аппаратуру для городских мероприятий

В Могилеве хотят закупить звукоусилительную аппаратуру для мероприятий и попросить горожан поучаствовать в покупке. В горисполкоме обсуждают этот проект, пишет ИА «Могилевские ведомости».

Речь шла о том, что на сегодня имеющаяся звукоусилительная аппаратура отработала свой ресурс и нуждается в обновлении. Использовалась она для проведения масштабных городских мероприятий. Теперь чиновники ждут участия горожан в приобретении нового более современного варианта оборудования, которое позволит продолжить практику проведения массовых мероприятий под открытым небом.

Соответствующим службам горисполкома поручено изучить варианты приобретения звукоусилительной аппаратуры, а также механизм сбора средств, о чем будет сообщено дополнительно. В прошлом году город приобрел для этих же целей сценическое оборудование за бюджетные средства.