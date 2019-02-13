23 февраля в ФОЦ состоится первенство Костюковичского района по гиревому спорту

Соревнования проводятся 23 февраля 2019 года на базе учреждения «Костюковичский физкультурно-оздоровительный центр «Физкультура и здоровье», 2-й этаж, зал борьбы и бокса ( ул. Зиньковича, 111).
9.00 – регистрация и взвешивание участников.
Начало соревнований в 10.00.
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Соревнования проводятся 23 февраля 2019 года на базе учреждения «Костюковичский физкультурно-оздоровительный центр «Физкультура и здоровье», 2-й этаж, зал борьбы и