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Книги для областной детской больницы собирают в Могилеве. У вас есть еще 3 дня
14.02.2019 15:38 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве проходит акция по сбору книг для областной детской больницы. Инициатива приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечают 14 февраля,
Так организаторы — книжный магазин «Читайбург» и Могилевская детская библиотека-филиал № 2 — хотят поддержать детское чтение и возродить традиции книгодарения.
Чтобы присоединиться к акции, нужно до 17 февраля принести в дар добрую детскую книгу: новую или из семейной библиотеки, но в хорошем состоянии в книжный магазин «Читайбург» (ул. Ленинская, 41, боковой вход в ТЦ «Алиса»). Собранные книги передадут в областную детскую больницу.
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Акцию проводят книжный магазин «Читайбург» и Могилевская детская библиотека-филиал № 2.
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