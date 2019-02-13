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Книги для областной детской больницы собирают в Могилеве. У вас есть еще 3 дня

14.02.2019 15:38 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве проходит акция по сбору книг для областной детской больницы. Инициатива приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечают 14 февраля, сообщает Могилевский облисполком.

Так организаторы — книжный магазин «Читайбург» и Могилевская детская библиотека-филиал № 2 — хотят поддержать детское чтение и возродить традиции книгодарения.

Чтобы присоединиться к акции, нужно до 17 февраля принести в дар добрую детскую книгу: новую или из семейной библиотеки, но в хорошем состоянии в книжный магазин «Читайбург» (ул. Ленинская, 41, боковой вход в ТЦ «Алиса»). Собранные книги передадут в областную детскую больницу.

Сегодня, 14 февраля, в 17.00 в «Читайбурге» начнется интерактивная литературная программа. Входной билет — детская книга. Дети могут прийти в костюме любимого книжного героя. В программе — изготовление закладок-пожеланий, игровое занятие, литературное чтение. Окончание — в 19.00.

 
Теги: Могилев
 
 
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Акцию проводят книжный магазин «Читайбург» и Могилевская детская библиотека-филиал № 2.
 
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