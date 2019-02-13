Девушки пока не нужны. В этом году Институт погранслужбы набирает на учебу только парней

В 2016 году Институт пограничной службы впервые стал набирать на учебу девушек. На некоторых пунктах пропуска большинство контролеров — женщины, поэтому было решено сбалансировать офицерский состав. Но в этом году девушки не смогут поступить в Институт — нет заказа из Госпогранкомитета.

«Государственный пограничный комитет создает заявку, сколько должно обучаться девушек. В прошлом году девушек мы не набирали, в этом году набора тоже не будет, — рассказал TUT.BY начальник службы по работе со СМИ Института Александр Колобов. — Сейчас у нас девушки учатся на третьем курсе — 20 человек, и на втором курсе — пять человек».

Официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский пояснил, что в 2016 и 2017 годах девушек брали на учебу «с запасом». Тогда конкурс при поступлении для них был пять человек на место. В последнее время в ведомстве проходит оптимизация, ряд сотрудников переводят на другие должности. Чтобы сохранить за ними рабочие места, сокращают набор новых потенциальных специалистов.

«В 2020 году планируем снова набирать девушек, пять человек. Конкурс для девушек выше, соответственно, и баллов им нужно набрать больше, — поясняет Бычковский. — Институт пограничной службы — это военное учебное заведение. Чтобы обучать женщин, нужно создать определенные условия — в частности, отдельное размещение. Чтобы обеспечить нормальные условия обучения и выполнить заказ, и был найден баланс».

Среди пограничников 47% сотрудников — женщины, в некоторых отрядах количество женщин преобладает: например, в минском аэропорту женщин-пограничников 64%. Однако руководящие должности в ведомстве занимают преимущественно мужчины.

«В военных организациях потребность в женщинах меньше, чем в мужчинах. Это, наверное, закономерно. Так традиционно сложилось, — отмечает официальный представитель ГПК. — Женщины, как и мужчины, могут проходить обучение не только в Институте пограничной службы, но и в Центре подготовки специалистов пограничного контроля в Бресте. Нет препятствий для карьеры».

«Женщин на службу следует набирать не только для того, чтобы они занимались рутинной работой с документами, но и для того, чтобы они были представлены на уровне принятия решений. Иначе они не смогут влиять на инфраструктурные изменения в комитете, — считает член Национального совета по гендерной политике при Совмине Ирина Альховка. — Я сторонница квот, в том числе и для поступления в военизированные вузы. Квоты — это временная мера, которая помогает выровнять представленность женщин».

В этом году только два военизированных вуза планируют набирать девушек — Академия МВД и Университет гражданской защиты МЧС.