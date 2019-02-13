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О регистрации временно пребывающих иностранцев в электронной форме
14.02.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска
Со 2 января 2019 года на едином портале электронных услуг (portal.gov.by) в электронной форме осуществляется административная процедура по регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Республике Беларусь (далее – иностранцы).
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Со 2 января 2019 года на едином портале электронных услуг (portal.gov.by) в электронной форме осуществляется административная процедура по регистрации иностранных граждан...
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