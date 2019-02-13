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Состоялся XV Балтийский научно-инженерный конкурс

14.02.2019 — Новости Общества | Единство  
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            В этом году на юбилейный конкурс к защите было отобрано 447 научных проектов. 598 финалистов из 70 регионов России, Беларуси, Украины и Казахстана представили свои научные труды в области робототехники, программирования, техники, математики, физики, биологии, химии, экологии, науки о Земле, физиологии и медицины.

            Местом для проведения финала Конкурса стало пространство Конгресс - центра Ленполиграфмаш («Точка кипения»). Юные исследователи, приглашенные на финал Конкурса, в течение двух дней работали на стендовой выставке, представляя свой проект до 20 раз. Научно-исследовательские проекты оценивало научное, учительское, молодежное и бизнес-жюри: 30 докторов наук, более 80 кандидатов наук, аспиранты, преподаватели вузов Санкт-Петербурга. Защищая выставленную на демонстрационном стенде проект, учащийся в открытом диалоге доказывал, что его исследование содержит элемент научного открытия, в нем разработаны новые методы решения задачи, оно имеет научную и практическую значимость.

            Учащиеся ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» достойно представили свои научные проекты на XV Балтийском научно-инженерном конкурсе:

            Ханкевич Александра (руководитель – Шубаро Елена Викторовна) награждена Дипломом лауреата премии учительского жюри и Дипломом лауреата премии молодежного жюри на секции «Науки о Земле» за проект «Исследование питьевой воды на содержание нитратов из нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев) в Борисовском районе»;

            Земоглядчук Алесь (руководитель – Земоглядчук Галина Петровна) был самым юным участником конкурса (11 лет), за свой проект «Фауна прямокрылых низинного луга в окрестностях д.Кургановка Борисовского района» на секции «Биология» награжден сертификатом участника.

            Руководители научных проектов Шубаро Елена Викторовна и Земоглядчук Галина Петровна отмечены Благодарностью Фонда «Время науки» за подготовку научных проектов молодых ученых. Также, на торжественном открытии XV Балтийского научно-инженерного конкурса педагоги дополнительного образования Левый Семен Васильевич и Царева Елена Георгиевна были награждены памятными юбилейными наградами за многолетнее сотрудничество в работе с одаренными детьми. 

             Поздравляем ребят и их наставников! Желаем новых побед, открытий и достижений в научно-исследовательской деятельности!

                                                       Шубаро Е.В., заведующий основным отделом

                                                         ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма»

 
 
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