Театр начинается с вешалки, экскурсия - с гардероба

Региональный инновационно-образовательный центр безопасности совсем недавно открыл свои двери для жителей города и области. Интересная информация, ее инновационная подача, интерактивные методики и 3Д моделирование делает обучение незабываемым и очень эффективным.

Начинается экскурсия с гардероба, оформленного в виде автобуса. И сразу же начинается обучение. С ребятами были отработаны различные ситуации: как вести себя в автобусе, как держаться за поручень, как держать и размещать багаж, что делать, если увидели кражу или оставленные багаж.

Далее ребята поднялись на второй этаж. Коридор также является обучающим пространством. Ребята учились преодолевать болото по кладке, правильно переходить пешеходные переход, повторили правила движения для пешеходов.

В первом зале ребята просмотрели видеофильм об опасных ситуациях, которые могут произойти на кухне или в комнате. Затем ребята при помощи планшетов отвечали на вопросы, связанные с ситуациями из фильма.

В следующем зале ребята учились правильно вызывать МЧС в различных ситуациях, четко называть адрес и происшествие. Например, горит дом или сухая трава в деревне. Так же учились пользоваться средствами первичного пожаротушения.

Далее ребята отправились в «квартиру» и работали с 3D технологиями. При помощи специального планшета они определяли места в квартире с повышенной опасностью, учились избегать и ликвидировать чрезвычайные ситуации. Что делать, если в печи трещина и идет дым, опасно ли отсутствие пожарозащитного металлического листа перед печью, почему загорелась сковорода и как ее потушить.

Столкнулись ребята и с чрезвычайной ситуацией в лифте. Группа учащихся вошла в макет лифта, в котором затем выключился свет, а остальные наблюдали за ними на экране. Таким образом ребят знакомили с правилами поведения в лифте и алгоритмом действий при его остановке. Разбирались и другие ситуации: можно ли заходить в лифт с незнакомыми людьми, кто должен фойти в лифт первым, как пользовать лифтом с собакой.

Учили ребят действовать и в других ситуациях, которые могут быть опасны для жизни и здоровья. Например, что делать, если вы нашли непонятную коробку, или вас приглашают сесть в машину незнакомые вам люди, ссылаясь на то, что отвезут к маме. Наиболее сложной ситуацией стала просьба о перечислении денег в интернете. Многие ребята согласились указать данные карты или перевести деньги. И все это не просто на словах, а с визуализацей, интерактивом и использованием программ дополнительной реальности.

Самым запоминающимся стало для ребят преодоление лабиринта – задымленной комнаты с отсутствием освещения. Так экскурсанты учились эвакуироваться из задымленных помещений.

Учащие и педагоги, посетившие Центр, с восторгом рассказывают о том, что видели и чему научились, и готовы еще неоднократно посетить Центр, тем более, что в этот раз они прошли только половину увлекательного обучающего квеста.