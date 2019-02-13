Минобороны предупреждает о движении техники по дорогам трех областей 15 февраля

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил 15 февраля будет перемещаться колесная техника по автодорогам республиканского значения в Могилевской, Минской и Брестской областях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минобороны.

Жителей населенных пунктов и водителей транспортных средств просят учитывать это обстоятельство и быть предельно внимательными при перемещении военной техники.-0-