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ФОТОФАКТ: Православные верующие празднуют Сретение Господне

14.02.2019 22:04 — Новости Общества | БелТА  
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14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/.Православные верующие сегодня отмечают Сретение Господне. Это один из великих двунадесятых непереходящих праздников православного календаря, стоящий в одном ряду с Рождеством и Крещением Господним.

В переводе с древнеславянского слово "сретение" означает "встреча". Эта дата приходится на сороковой день после Рождества Иисуса, когда Дева Мария и Иосиф принесли младенца в Иерусалимский храм.

В день Сретения во всех храмах совершаются праздничные литургии и освящаются свечи.

Фото Леонида Щеглова

 
Теги: Минск
 
 
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14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие сегодня отмечают Сретение Господне. Это один из великих двунадесятых непереходящих праздников православного...
 
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