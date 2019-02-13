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ФОТОФАКТ: Православные верующие празднуют Сретение Господне
14.02.2019 22:04 — Новости Общества | БелТА
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/.Православные верующие сегодня отмечают Сретение Господне. Это один из великих двунадесятых непереходящих праздников православного календаря, стоящий в одном ряду с Рождеством и Крещением Господним.
В переводе с древнеславянского слово "сретение" означает "встреча". Эта дата приходится на сороковой день после Рождества Иисуса, когда Дева Мария и Иосиф принесли младенца в Иерусалимский храм.
В день Сретения во всех храмах совершаются праздничные литургии и освящаются свечи.
Фото Леонида Щеглова
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14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие сегодня отмечают Сретение Господне. Это один из великих двунадесятых непереходящих праздников православного...
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