ФОТОФАКТ: Православные верующие празднуют Сретение Господне

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/.Православные верующие сегодня отмечают Сретение Господне. Это один из великих двунадесятых непереходящих праздников православного календаря, стоящий в одном ряду с Рождеством и Крещением Господним.

В переводе с древнеславянского слово "сретение" означает "встреча". Эта дата приходится на сороковой день после Рождества Иисуса, когда Дева Мария и Иосиф принесли младенца в Иерусалимский храм.

В день Сретения во всех храмах совершаются праздничные литургии и освящаются свечи.

Фото Леонида Щеглова