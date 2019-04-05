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«У дочки нет комплексов». Белорусской девочке поставили уникальный биопротез за 8 тысяч долларов

06.04.2019 13:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Около шести лет назад Наталья Гаврелюк ездила отдыхать в Крым со своей четырехлетней дочкой Ульяной. Их автобус попал в Украине в ДТП. У девочки пострадали правое предплечье и кисть. За это время она уже сменила четыре протеза. Сегодня ей поставили самый совершенный из них — бионический. Он выглядит, как обычная рука. При этом девочка им свободно берет предметы и ставит обратно — демонстрирует, как он работает.


5 апреля Ульяне Гаврелюк из Барановичей установили биопротез. Его смонтировали в Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре. Протез стоит восемь тысяч долларов. Его оплатил меценат

На этой неделе в Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре в Минске совместно с российской компанией «Моторика», резидентом инновационного центра Сколково в Москве, поставили детям шесть протезов верхних конечностей. Пять из них тяговые, их установили за счет средств из белорусского бюджета. Они напоминают руки роботов. Такие протезы стоят примерно две-три тысячи долларов, их ставят примерно на год.

Сегодня же в центре 10-летней Ульяне Гаврелюк из Барановичей установили более совершенный протез — бионический. Внешне он практически ничем не отличается от обычной руки.


Инженер-протезист Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра Алексей Шайбак собирает и подгоняет бионический протез

Правое предплечье и кисть девочка потеряла после ДТП в Украине, возвращаясь с отдыха, когда ей было 4,5 года. За это время у нее сменилось четыре протеза. Они были косметическими и тяговыми.

— Мы с ней вдвоем пострадали, но больше всех, конечно, пострадала Ульяна. У нее и коленки были раздроблены… Я тоже вся была порезана-порвана, — вспоминает страшные события из прошлого мама Наталья.


Так выглядит тяговый протез. Он менее совершеный, чем бионический, и стоит дешевле

Она говорит, что дочь по поводу протеза не комплексует. У нее много друзей, а по физкультуре — превосходные результаты. Когда вырастет, Ульяна хочет стать визажистом.

С начала недели девочка вместе с мамой находятся в протезно-ортопедическом госпитале в Минске. 4 апреля вечером ей разрешили потренироваться пользоваться бионическим протезом. Саму кисть и «начинку», которую сделала компания «Моторика», — оплатил меценат из Беларуси, чье имя не называют.


Биопротез в действии: Ульяна пробует держать предметы

Под начинкой подразумевается устройство, благодаря которому протез работает. Это все стоит восемь тысяч долларов. В целом цены на такие бионические протезы в Европе в разы выше.

— Мы когда-то смотрели бионический протез в Израиле. Он стоил 53 тысячи долларов. Но там он усовершенствованный. Говорили, что кисть крутится на 360 градусов и пальцы сгибаются и разгибаются неизвестно как. Но надо ли это для нашей повседневной жизни? Она растет, а этот протез — на год-два. Пока она не вырастет, нет смысла в конкретном хорошем протезе, — говорит Наталья.

Очень важный элемент протеза — культеприемник — его изготовили в Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре. Без него кисть не будет работать. В центре протез и смонтировали, и подогнали под нужные размеры.


Инженер-протезист компании «Моторика» Данил Емелин

Российская компания «Моторика» работает с 2015 года. Она производит протезы верхних конечностей. Инженер-протезист компании Данил Емелин рассказывает, что протез, который сейчас у Ульяны, работает в том числе за счет специальной управляющей системы. В нем есть датчики, которые считывают импульсы при напряжении мышц. Раз в сутки протез нужно подзаряжать, как телефон.

Протез собрали на базе протезно-ортопедического центра в Минске за четыре дня. Сейчас Ульяне нужно будет приноровиться им пользоваться, а это значит, что каждый день надо тренироваться хотя бы по 10−15 минут. Через две недели девочка снова приедет в госпиталь, чтобы после тренировок с протезом сделать снимок руки, специалисты проверят состояние костных опилок.


Заместитель главного врача по медицинской части протезно-ортопедического госпиталя Елена Альзоба рассказывает, что каждый год в центре делают около 200 протезов верхних конечностей. Из них 5% — детских. В основном это косметические или функционально-активные протезы. В этом году сделали один бионический протез, которые оплатила страховая компания.

 
Теги: Минск
 
 
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В Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре в Минске совместно с российской компанией «Моторика» 10-летней девочке установили современный...
 
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