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Лукашенко наградил Валентину Матвиенко за укрепление дружбы между Россией и Беларусью

06.04.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Награду она получила в канун своего дня рождения, который отмечает 7 апреля.

Лукашенко наградил Валентину Матвиенко за укрепление дружбы между Россией и Беларусью

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил орденом Франциска Скорины председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентину Матвиенко. Такой указ глава белорусского государства подписал 3 апреля, а в субботу, 6 апреля, он опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В документе сказано, что орденом отметили заслуги Матвиенко в укреплении дружбы между Россией и Беларусью.

«За значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией наградить председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Матвиенко Валентину Ивановну орденом Франциска Скорины», — говорится в указе.

Награду она получила в канун своего дня рождения, который отмечает 7 апреля. Матвиенко в воскресенье отпразднует 70-летие.

Источник: Sputnik.by

 
 
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Награду она получила в канун своего дня рождения, который отмечает 7 апреля. Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил орденом Франциска Скорины
 
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