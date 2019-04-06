Лукашенко наградил Валентину Матвиенко за укрепление дружбы между Россией и Беларусью

Награду она получила в канун своего дня рождения, который отмечает 7 апреля.





Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил орденом Франциска Скорины председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентину Матвиенко. Такой указ глава белорусского государства подписал 3 апреля, а в субботу, 6 апреля, он опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В документе сказано, что орденом отметили заслуги Матвиенко в укреплении дружбы между Россией и Беларусью.

«За значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией наградить председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Матвиенко Валентину Ивановну орденом Франциска Скорины», — говорится в указе.

Награду она получила в канун своего дня рождения, который отмечает 7 апреля. Матвиенко в воскресенье отпразднует 70-летие.

Источник: Sputnik.by