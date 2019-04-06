«В трешке 13 человек». Как живут студенты, которые из-за II Европейских игр переселились за город

Из-за II Европейских игр еще зимой в Минске началось великое переселение студентов . Часть из ребят, которые учатся в БГУ, оказалась за городом — в общежитии в Ратомке. Чтобы разузнать, как парни и девушки привыкают к деревенской жизни, TUT.BY съездил к ним в гости.





Днем электрички из Минска до Ратомки ходят чуть ли не каждые 20 минут. Студенты в поезде — люди свои, ведь кроме новоселов из БГУ, под Минском уже не один год живут парни и девушки из БИП. К ним в общежитие «бэгэушников» и поселили.

— Это наши соседи, — описывают обстановку девушки из БИП, с которыми знакомимся в электричке. — Только мы живем во втором и третьем подъездах, а им отдали первый.

Общежитие, рассказывают попутчицы, у них квартирного типа. Если идти быстро, то от дома до железнодорожной станции можно добежать минут за пять. Под объявления «электрацягнік прыбывае» и «адпраўляецца» ребята просыпаются, обедают и засыпают.





— Информацию о том, что к нам кого-то заселят, сразу восприняли негативно, — под звук колес продолжает рассказывать одна из девушек. — Думали, в комнаты добавят дополнительные кровати, но этого не случилось.

— Конечно, за те деньги, что мы платим! — подхватывает разговор другая студентка, намекая, что за 108 рублей, которые они отдают за место в месяц, жить в тесноте как-то не очень.

Подруги с ее мнением согласны. Говорят, в итоге все разрешилось отлично, и по-студенчески легко тут же переходят на другую тему.

— Вообще, мы с ребятами из БГУ друг другу не мешаем, — шутят девчонки. — Только вы рано едете. Пары у них обычно позже наших заканчиваются.

«Я из сельской местности, поэтому для меня тут, как в родных Кореличах»

Общежитие, куда поселили ребят из БГУ, внешне похоже на многоквартирный дом. Три этажа под синей крышей. Рядом частный сектор, птицы поют. Ольга Кулак, будущий химик-аналитик идет на электричку.



Ольга Кулак.

— Я из сельской местности, поэтому тут для меня, как в родных Кореличах, — улыбается девушка, чуть замедляя шаг. — У меня сейчас практика, сегодня когда освободилась, съездила в общежитие перекусила, а сейчас обратно в Минск еду. Теперь уже гулять.

До Ратомки девушка жила в общежитии № 4 в Студенческой деревне. О переезде, говорит, им сообщили еще в начале учебного года. Оля, как и часть других студентов-переселенцев, пробовала найти квартиру или комнату. Но спрос увеличился, цены подросли — и это все усложняло. А потом ей и еще двум девочками, с которыми она на тот момент жила в общаге, предложили места за городом. Они приехали, посмотрели, им все понравилось.

— Так втроем и заселились, — описывает она обстановку в своей комнате. А про особенности нового места шутит: теперь вся жизнь подчинена железной дороге.

Расписание электричек многие студенты уже помнят наизусть.

— Я подрабатываю администратором в службе-такси, — рассказывает о себе девушка. — Смена заканчивается в десять вечера, а последняя электричка из Минска уходит в 22.20, нужно подбегать.

Если не успеешь, придется ждать до 0.45. Можно, конечно, и на такси, но, шутит Ольга, лучше не надо: «Не такие мы богатые люди».





Как и Ольга, на электрички торопятся еще 26 студентов разных факультетов БГУ. Именно столько новоселов из Белгосуниверситета переехало в Ратомку.

— Переезд многие восприняли негативно, не хотелось в середине года куда-то срываться, — описывает студенческие настроения Вика, которую встречаем по пути. Раньше девушка жила в общежитии № 4. — Мне же было все равно, за годы учебы я привыкла к переселениям.

В январе, продолжает собеседница, среди ребят в «четверке» чувствовалась суматоха. Одни из «переселенцев» пытались пробиться в другие общежития, другие судорожно искали квартиры. Университет предложил третий вариант: места в Ратомке, Ждановичах и Стайках. Общага в Ратомке оказалась комфортнее всех.

Обстановку здесь Вика описывает так: на каждом этаже две квартиры, в каждой две-три комнаты, своя кухня и санузел.

— Я живу в «трешке» на 13 человек. Все, как дома, только людей многовато. Утренний душ иногда превращается в квест, — не скрывает улыбки студентка. — А так неплохо: до центра города всего 20 минут. Главное, когда впритык прибегаешь на станцию за билетом, не попасть в длинную очередь из бабушек-дедушек, а то есть шанс опоздать на электричку.

Кстати, рассказывает девушка, если к полуночи опоздал в общагу, просить, чтобы тебя пропустили, ни у кого не нужно. Тут нет вахтера у каждого подъезда. На каждой двери домофон, набираешь код и спокойно проходишь.

Журналистов, правда, пройтись по этажам не пускают, говорят: территория общежития — частная собственность, нужно разрешение из БИП. В вузе просят официальный запрос, на который через два-три дня обещают дать ответ.

«Место здесь стоит раза в три дороже, чем мы в БГУ платили»

У жизни скорости побольше. И как пример тут второкурсница факультета международных отношений Ксения Леонова, которая спешит на электричку. Совсем скоро у девушки факультатив в Минске, поэтому бежим с ней.



Ксения Леонова.

— Минус в переезде только один — цена: место здесь стоит раза в три дороже, чем мы в БГУ платили, — объясняет Ксюша, не замедляя шаг. — А так зимой, когда выселялись, вещи отвезла подруге, которая возле Студдеревни живет. В феврале после каникул несколько раз смоталась туда-сюда и все на электричке в Ратомку перевезла. Хоть код от домофона выучила.

На первом курсе Ксения жила в «тройке» — это на Курчатова. Девушка посчитала, что сейчас она добирается до факультета быстрее, чем тогда. Пусть и жила в городе.

— Раньше я жила в комнате только с девочками с ФМО, а теперь у нас — химик, юрист и востоковед, — рассказывает она о соседях. — Сели как-то обсуждать курсовые. Оказалось, никто не понимает тему друг друга.

А мы не понимаем, есть ли среди новоселов мальчишки. Три часа ходим рядом с общежитием, из студентов БГУ встречаем только девчонок.





— А ребята в Ратомку переехать не рискнули? — спрашиваем у студентки Юлии, которую встречаем недалеко от общежития.

— Не знаю, — улыбается она. — Я не видела — учеба, работа, мало что замечаешь. Знаю, что с нами в подъезде живут строители, но их я тоже не видела.

В Ратомке, заметно, девушке не очень нравится. Сходить, говорит, некуда — только аптека и магазин. Вечером фонари в их краях не горят — с последней электрички возвращаешься в потемках. В общем, резюмирует, плюсов нет, разве только стоит дешевле, чем съемное жилье.

— Нас просто поставили перед фактом: переезжаем из общежития и все. Можно было уйти на квартиру, но у меня учеба, работа — некогда искать. Да и зачем? Я сейчас на последнем курсе, в Минске оставаться не планирую, поэтому какой смысл снимать что-то на пару месяцев?

Юлия уходит в общежитие, пение птиц заглушает прибывающая электричка…

В пресс-службе БГУ поясняют: вернуться в общежития, которые закреплены за факультетами, ребята смогут в августе.