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Поезда бизнесс-класса сообщением Минск - Витебск планируют пустить в II полугодии

07.04.2019 13:52 — Новости Общества | БелТА  
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Поезда бизнесс-класса сообщением Минск - Витебск планируют пустить в II полугодии
Фото из архива

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с планами Белорусской железной дороги пассажирские перевозки по маршруту Минск-Витебск начиная со второго полугодия текущего года планируется обеспечивать поездами межрегиональных линий бизнес-класса, обслуживаемыми составами современных дизель-поездов. Об этом проинформировали в Министерстве транспорта и коммуникаций, отвечая на вопросы, поступившие к "Большому разговору с Президентом", сообщает БЕЛТА.

Железнодорожное сообщение Минск-Витебск осуществляется в настоящее время пассажирскими поездами, сформированными из вагонов локомотивной тяги ввиду того, что участок Орша-Витебск является не электрифицированным.

Также в министерстве ответили на вопрос об обновлении общественного транспорта в городах республики. "Госпрограммой развития транспортного комплекса страны на 2016-2020 годы предусмотрено, что финансирование мероприятий по обновлению парка пассажирских транспортных средств автомобильного и городского электрического транспорта, развитию и поддержанию в работоспособном состоянии инфраструктуры городского электрического транспорта осуществляется за счет местных бюджетов, - сообщили в ведомстве. - В областях и Минске в 2016-2018 годах было приобретено 796 автобусов, 45 троллейбусов и 32 электробуса".

По данным Минтранса, в нынешнем году планируется закупить более 150 автобусов городского исполнения, 75 автобусов туристического класса, 30 мягких автобусов вместимостью до 25 мест и 50 электробусов.

Как сообщалось, накануне "Большого разговора с Президентом" БЕЛТА провела акцию "Ваш вопрос Президенту", во время которой поступило около 2 тыс. обращений.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с планами Белорусской железной дороги пассажирские перевозки по маршруту Минск-Витебск начиная со второго полугодия...
 
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