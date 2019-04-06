Пинск принимал фестиваль флотской песни «Поём о море» (видео)



Культурная столица Полесья принимала заключительный этап республиканского фестиваля флотской песни «Поем о море». Он был посвящен 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 100-летию Днепровской военной флотилии, что придавало творческому форуму особую значимость и неповторимый колорит.

История нашего города тесно связана с флотом, богата флотскими традициями и особым военно-морским духом. Главное место в ней занимают страницы, связанные с боевыми подвигами славной Днепровской военной флотилии. Неоценим вклад моряков в дело освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков. Благодарные пинчане увековечили память днепровцев в названиях улиц, учебных заведений, парков, в мемориальных досках, памятных знаках и обелисках. Традиции Днепровской военной флотилии унаследовал учебный отряд Военно-Морского Флота СССР, который был создан в 1951 году и подготовил тысячи высококлассных специалистов для флота. Поэтому Пинск по праву называют городом военно-морской славы.

На праздник флотской песни в наш город прибыли делегации моряков из Беларуси, России и Украины. В числе почетных гостей были вице-адмирал Ульян Байзерт, контр-адмирал Александр Мочайкин, советник Посла Российской Федерации в Республике Беларусь Маргарита Новодворская, председатель Киевской общественной организации «Товарищество ветеранов разведки ВМФ» Александр Мармашов, председатель Республиканского совета Белорусского союза военных моряков Валерий Холодилин и многие другие. Руководители делегаций встретились с председателем горисполкома Иваном Ребковцом и представителями ветеранских организаций Пинска, обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Гости и все, кого объединяет «флотское братство», участвовали в Вахте памяти героев-днепровцев у памятной плиты морякам-днепровцам на городской набережной имени Днепровской флотилии и в митинге у Вечного огня в парке культуры и отдыха, возложили венок на воду на месте высадки десанта освободителей Пинска. Также делегации посетили исторические места и музеи города, встретились с молодежью в музее Днепровской военной флотилии и 1-го учебного отряда ВМФ в средней школе № 1 г. Пинска.

На торжественном открытии фестиваля с приветственным словом выступил заместитель председателя Пинского горисполкома Геннадий Поликовский. Он вручил грамоты и благодарственные письма членам первичной организации военных моряков Пинской городской организации ОО «Белорусский союз офицеров» за многолетнее участие в ветеранском движении, активную жизненную позицию и вклад в проводимую работу по сохранению исторического наследия. На сцене чествовали ветеранов-днепровцев – главного старшину Виктора Куприяновича Скоропада и старшину 1 статьи Григория Андреевича Чайку. Ветераны поделились своими воспоминаниями, под громкие аплодисменты зрителей им были вручены юбилейные медали «100 лет Днепровской военной флотилии».

В первый день фестиваля с тематическими номерами выступили Галина Середа, Татьяна Солофина, Михаил Сидорчук, Николай Ружицкий, Лариса Скроба, Виктор Метельский, Олег Коротышевский, Владимир Бисултанов, участники Клуба юных моряков из Пинска, Ярослав Колев и Виктор Седнев из Гродно, Ольга Синельникова из Минска, исполнители из Санкт-Петербурга и других городов. Во второй день зрителей ждал гала-концерт участников фестиваля, а также гостей праздника.

Свое исполнительское мастерство продемонстрировали вокальная группа «Единство» Пинского пограничного отряда, вокальная группа Пинского колледжа легкой промышленности, вокальная группа «Крыницы», победители городского конкурса патриотической песни «Память сердца», бард Вера Лебедевская, вокальная группа Пинской школы искусств и многие другие. Особенно тепло пинчане принимали солистов Имперского русского балета Гедиминаса Таранды, которые представили фрагмент балета «Щелкунчик». Оценила публика и выступление лауреатов международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей Елены Баклановой и Юрия Короткова. В завершение выступили артисты театра песни Ирины Дорофеевой Андрей Колосов и Дарья Хмельницкая, а также сама заслуженная артистка Республики Беларусь. Ирина исполнила несколько своих хитов, пообещав приехать в Пинск с сольной программой.

Участники праздника получили массу незабываемых впечатлений и выразили надежду, что фестиваль флотской песни «Поем о море» станет традиционным и будет собирать все больше гостей на пинской земле.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

Фото автора.