В Могилеве вынесли приговор тренеру, у которой на занятиях по гребле утонул школьник

Источник материала: Tut.by

В Могилеве суд вынес приговор 25-летней тренеру-преподавателю областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта Ирине Коротковой. Ее признали виновной в служебной халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка. У Коротковой на тренировке в летнем лагере утонул 14-летний школьник . Моральный ущерб в пользу родителей погибшего суд постановил взыскать с учреждения, а не с тренера.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Суд приговорил тренера-преподавателя к 3 годам лишения свободы в колонии в условиях поселения с лишением права заниматься преподавательской деятельностью в течение 5 лет, — рассказала TUT.BY старший помощник прокурора Могилевской области Елена Шумейко. — Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Родители школьника заявляли иск к Центру олимпийского резерва на компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Суд удовлетворил иск частично, постановив взыскать с учреждения 60 тыс. рублей. По словам Елены Шумейко, учреждение после может взыскать эту сумму с тренера.

Тренер остается под подпиской о невыезде. У нее есть 6-летний сын.

Что случилось

Напомним, на тренировке 26 июня 2018 года школьник был с остальными воспитанниками Могилевского областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта, но немного отстал от них. Тренер сопровождала детей на моторной лодке и была около основной группы, когда лодка мальчика перевернулась. Подросток был без спасательного жилета.

Это видел рыбак на берегу. Он спросил у мальчика, нужна ли ему помощь. Тот отказался, сказал, что сам справится. Однако мужчина все равно позвонил в МЧС. Спасатели выехали на вызов, мужчина потерял ребенка из виду. Тело мальчика нашли недалеко от места, где его в последний раз видел рыбак.





По версии следствия, тренер допустила несовершеннолетнего спортсмена-учащегося к учебно-тренировочному занятию на открытой воде без принятия зачета по плаванию, не ознакомила его с правилами техники безопасности. При этом спасательный жилет мальчику выдали, но на воду он спустился без него. А догонять группу стал по указанию тренера. Во время тренировки школьник вышел из зоны спортивной акватории, предназначенной для групп начальной подготовки.

Погибший подросток учился в гимназии № 1 и был единственным ребенком в семье.

Как рассказывал TUT.BY отец погибшего Евгений, мальчик пошел заниматься греблей в конце февраля — начале марта 2018 года. Когда в мае ребята впервые вышли на воду, они были в составе четверок, то есть в лодке были тренер Короткова и три молодых гребца. Школьник начал показывать хорошие результаты, и тренер стала заниматься с ним отдельно, а после, по словам отца, и вовсе разрешала тренироваться самостоятельно.

У отца есть свое видение произошедшего, которым он поделился с TUT.BY . Евгений считает, что его сыну просто не хватило сил выбраться на берег вместе с лодкой. А ее он не бросил, потому что боялся, что его за это отругают.