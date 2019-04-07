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Могилевчан зовут обсудить экологию в городе. На встречу придут промышленники и активисты

08.04.2019 17:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поговорить об экологии зовут могилевчан 9 апреля. На «Городской диалог» придут активисты, экологи, промышленники. Ожидается, что на встречу придут представители «Омск Карбон Могилев».

Серию дискуссий «Городской диалог» проводит Центр городских инициатив. Тема обсуждений всегда разная. В этот раз предлагают поговорить об экологическом состоянии города, о том, чем мы дышим и как это влияет на наше здоровье.

— На дискуссии будет обсуждаться, благополучный ли Могилев в плане экологии, как влияют химические производства на наше здоровье, опасно ли это, как исправить сложившуюся ситуацию, как работают очистные сооружения. Что вообще нужно делать чтобы сохранить экологию города? Ответы на эти и другие вопросы мы надеемся получить во время «Городского диалога», — говорят организаторы.

Начало — в 19.00. Место — тайм-кафе «Небо» на улице Ленинской, 7, 3 этаж. Вход свободный.

 
Теги: Могилев
 
 
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Ожидается, что на встречу придут представители предприятия «Омск Карбон Могилев».
 
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