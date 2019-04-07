Могут ли подросткам не продать презервативы? Оказалось, на такой товар даже жаловались в Минкульт

Источник материала: Tut.by

Пользователь Фейсбука рассказал историю о том, как в минском магазине подросткам не продали презервативы, сославшись на то, что в товаре есть элемент эротики, а значит лицам до 18 лет продажа ограничена. TUT.BY разобрался, так ли это на самом деле.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На своей странице в социальной сети пользователь описал случай, который произошел в одном из минских магазинов. По его словам, двое подростков хотели купить пачку презервативов, но продавец засомневалась в том, что молодым людям уже исполнилось 18 лет. Якобы недавно в магазине сотрудник милиции проводил тестирование, а ее коллега ответила неправильно, заявив: несовершеннолетним можно продавать презервативы. Очередь стала возмущаться, мол, если уж подростки и занимаются сексом, то лучше бы защищенным. Но продавец презервативы не продала и объяснила: в продукции есть элемент эротики.

Как объяснили TUT.BY в Главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома, есть специальный документ (постановление Совета Министров № 730), в котором перечислено, что нельзя продавать несовершеннолетним лицам. В этом списке алкогольные и слабоалкогольные напитки, табачные изделия, пива, а также эротическая продукция, продукция, содержащая элементы эротики, насилия, жестокости (пункт 33).

— Однако в постановлении МАРТа «О перечне товаров розничной и оптовой торговли» указано, что презервативы относятся к товарам медицинского назначения. Соответственно, они не являются предметом эротики и их можно продавать несовершеннолетним, — резюмирует заместитель начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Ольга Гаврильчик.

Так что тогда можно отнести к продукции с элементом эротики? Этот вопрос решает республиканская экспертная комиссия по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости при Министерстве культуры. И в комиссию уже дважды поступали обращения, которые касались продажи презервативов в магазинах.

— Буквально в марте к нам обратился человек с просьбой отменить продажу презервативов на кассах, предлагал ввести возрастную категорию, установить 18+, выступал за то, что они растлевают молодежь. Состоялась комиссия, но все члены единогласно решили, что презервативы не являются средством сексуального назначения. В первую очередь это средство медицинского назначения, поэтому мы их не запрещаем и возрастную категорию не устанавливаем, — рассказывают TUT.BY в комиссии по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости при Министерстве культуры.

К товарам сексуально назначения комиссия относит фаллоимитаторы, вибромассажеры, и они продаются с отметкой 18+.