«Чаще всего у нас аллергия на пыльцу деревьев». Врач о том, как быть с реакцией на пыль, холод, шерсть

Источник материала: Tut.by

С каждым годом в Беларуси растет количество людей с аллергиями. Медики говорят, что это может быть связано со стрессами, неправильным питанием, загрязнением воздуха и бесконтрольным приемом лекарств. Как облегчить свою жизнь при аллергии на пыльцу, что делать, если не переносишь холод и что отвечать врачам, когда они спрашивают, была ли аллергия, рассказала заведующая отделением аллергологии и профпатологии 10-ой городской клинической больницы Минска, кандидат медицинских наук Наталья Дударева.

«Если аллергия на пыльцу деревьев, то может быть и на березовый сок, орехи, яблоки»

— Говорят, что аллергиков больше в городе, чем в деревне. С чем это связано?

— Неправильно говорят. Люди, которые живут в деревне, сейчас часто приезжают в город, а те, что в городе — в деревню. Но если сравнить город и деревню с точки зрения количества стрессовых ситуаций, то их, конечно, больше у городских жителей, и здесь люди больше подвержены каким-то внешним аллергенам. Например, в городе больше таких загрязнителей, как поллютанты. Это вещества в воздухе, которые усугубляют аллергию.



Заведующая отделением аллергологии и профпатологии 10-ой городской клинической больницы Минска, кандидат медицинских наук Наталья Дударева

В деревне питание ближе к гипоаллергенному, в домашних продуктах меньше химии. Ведь фаст-фуд, продукты с красителями и консервантами усиливают проявления аллергии.

С другой стороны сейчас начался сезон поллиноза (заболевание, связанное с повышенной чувствительностью к пыльце. — Прим. TUT.BY), и мы рекомендуем пациентам находиться в городе: где меньше, чем в деревне, пыльцы и растительности.

Аллергию вызывают полезные и нормальные вещества, но просто у кого-то индивидуальная непереносимость. Это могут быть пищевые продукты, очень хорошие и полезные лекарства, самые добрые животные, безобидная домашняя пыль, которая никому не мешает. Усугублять аллергию могут какие-то инфекции и простуды, вредные условия труда.

— Влияет ли генетический фактор на аллергию?

— Однозначно. И для аллергии генетический фактор — первостепенный. Если хорошо расспросить пациента с хроническими аллергиями, мы найдем родственников, которые ею тоже страдают. Кроме того, если у одного из родителей аллергия, то есть тридцатипроцентная вероятность, что она проявится и у ребенка. Если у обоих родителей, то вероятность уже 50%. А если оба родителя болеют еще одним и тем же аллергическим заболеванием, вероятность, что оно проявится у детей — уже 70%. Аллергическое заболевание — это, например, бронхиальная астма. То есть, чтобы такая вероятность сработала, у матери и отца должна быть одинаковая реакция на аллерген в виде приступов удушья, при этом аллерген может быть разный.

Когда мы говорим об аллергической болезни, которая передается по наследству от родителей, то чаще всего речь идет о бронхиальной астме, аллергическом рините или поллинозе.





Может быть ситуация, когда у родителей нет аллергий, а у ребенка — есть. Она могла передаться по наследству от бабушки, дедушки, дяди или тети. Иногда родственника с такой же аллергической болезнью можно и не найти, но мы подразумеваем, что, скорее всего, наследственность есть и, возможно, у бабушки или дедушки она не проявилась.

Чтобы аллергия возникла, должен быть еще контакт с аллергеном, здесь мало только генетической предрасположенности. Просто у бабушки, например, была аллергия на кота, но у нее котов никогда и не было. Она прожила всю жизнь и не знала о том, что у нее на них аллергия. А у ее внука, как только завели кота, потекли глаза и нос. То есть была генетическая предрасположенность, но еще был и провоцирующий фактор — аллерген появился рядом.

— А если мужчина и женщина — аллергики, что нужно сделать, чтобы минимизировать негативные последствия для ребенка?

— Гены и природу не обманешь — ребенок тоже в данном случае, скорее всего, будет аллергиком. Поэтому родителям лучше всего проконсультироваться с врачом, что можно сделать. Например, если у мамы аллергия на пыльцу, можно планировать беременность так, чтобы забеременеть, когда все уже отцвело, выносить ребенка и родить до того, как растения зацветут. Будет проще и матери, и ребенку.

Зная, что у родителей есть болезнь, ребенка нужно стараться ограждать от аллергена. Понятно, что пыльцу, которая вокруг нас, убрать сложно, но не надо злоупотреблять какими-то лекарствами на травах. Есть понятие перекрестной пищевой аллергии: если есть аллергия на пыльцу деревьев, то может быть и на березовый сок, орехи и яблоки. И если у мамы аллергия на пыльцу, а она кормит ребенка орехами, то усугубляет его состояние.

— Как часто встречается пищевая аллергия?

— Истинная пищевая аллергия встречается довольно-таки редко. Есть люди, которые с детства не переносят рыбу, молоко. Они исключают этот пищевой продукт из рациона и прекрасно живут. Однако примерно у 50% людей порой возникают какие-то кожные реакции, и не всегда бывает так, что есть какой-то конкретный пищевой аллерген.

«Чаще всего аллергию вызывает пыльца деревьев, злаковых трав и сложноцветных»

— Может быть так, что в доме жил кот, ни у кого долго не было аллергий, а в какой-то момент аллергия началась?

— Так и бывает. Должен пройти какой-то период, мы его называем — период сенсибилизации. Это время между первым контактом с аллергеном и появлением к нему чувствительности. Другими словами, это период выработки антител. То есть у человека к этому уже была предрасположенность, но в организме еще не было нужного количества антител. Даже может быть так, что человек жил с котом, и все было нормально, потом кот умер, взяли другого — и на него началась аллергия. Просто уже наработались антитела и при повторной встрече с аллергеном развилось заболевание.





— Сколько должно пройти времени?

— Здесь все очень индивидуально.

— У меня есть пример, когда у человека старше 30 лет аллергия проявилась только в этом возрасте. Почему?

— Раньше мы говорили, что аллергия — болезнь молодых. Сейчас видим, что она впервые может проявиться и в 70 лет. Можно прожить всю жизнь и не контактировать с аллергеном или дожить до старости — и его встретить.

Кроме того, аллергическому заболеванию могут способствовать нервные стрессы, изменение гормонального фона: подростковый или наоборот климактерический период у женщин, инфекционные и онкологические заболевания и лечение, которое влияет на иммунную систему. Аллергия — это извращенный, неправильный ответ иммунной системы. И это история не про слабый иммунитет, а наоборот — про активный, но он направлен не туда.

— А как его направить туда, куда нужно?

— Это очень сложно. Иммунология — это отдельная наука, и иммунологические изменения в организме встречаются при любом заболевании, не только при аллергическом. И здесь если не знаешь, то лучше в эту систему не вмешиваться. Организм сам найдет свой правильный путь.

Но если говорить об иммунной системе, то аллергологи иногда аллергию лечат самим аллергеном. Мы такие методы используем для лечения аллергий на пыльцу и домашнюю пыль. Начиная с маленьких доз, постепенно наращивая дозу, мы вводим в организм инъекции с аллергеном. Иммунной системе к этим аллергенам вырабатывает блокирующие антитела. Такое лечение занимает несколько месяцев.

Когда человек замечает, что каждый год весной у него аллергия, то заранее, осенью нужно обратиться к врачу, выяснить, на что аллергия, и пройти курс профилактического лечения. Лечение аллергенами начинается тогда, когда заканчиваются клинические симптомы, в запасе нужно иметь месяца три-четыре, чтобы подготовить пациента к следующему сезону.

Сейчас появились формы подъязычных аллергенов в виде капель. Они менее опасны, чем инъекции, и также эффективны и удобны в применении. Аллерголог расписывает схему приема этих лекарств, а пациент их сам принимает.

— Можно ли перерасти аллергию: вот любишь ты этих котов, а у тебя на их шерсть аллергия. Как-то в себе это можно перебороть?

— Нет. Но мы планируем использовать такие же специфические методы лечения аллергии на шерсть животных, как и при аллергии на пыльцу и пыль. Пока еще их не применяли. Но пациентам советуем выбрать, что важнее — ведь проще убрать аллерген и вылечиться, чем постоянно облегчать свое состояние.

— На что у нас чаще всего аллергия в Беларуси?

— Самые основные аллергены у нас — пыльцевые. И чаще всего аллергию вызывает пыльца деревьев, злаковых трав и сложноцветных.

В марте уже появляются первые почки на ольхе — и у людей начинаются аллергии. Порой говорят, что у кого-то аллергия на тополь, но это не так. Тополь начинает цвести в конце мая-июне, а в это время начинают опыляться тимофеевка, овсяница, мятлик, райграс. У них высокая концентрация пыльцы в воздухе, она и вызывает поллиноз, а не тополь.

В конце июля — в августе у нас начинает опыляться полынь. Это очень аллергенная трава. В южных странах, например, Украине, в это время цветет амброзия, на нее тоже может быть аллергия, но для нашей страны больше характерна полынь.





— Что самое страшное может произойти с человеком из-за аллергии?

— У человека, склонного к аллергии, в организме много антител. При встрече аллергена с этими антителами возникает иммунная реакция и выброс биологически активных веществ. В первую очередь отекает слизистая носа, поэтому и возникает зуд, затрудненное носовое дыхание или наоборот ринорея, чихание, начинают слезиться и чесаться глаза, такие же ощущения могут быть в горле и ушах.

Если болезнь прогрессирует, то есть опасность развития бронхиальной астмы и приступов удушья. Все эти состояния неприятны, но самая опасная аллергическая реакция — анафилактический шок. У человека падает артериальное давление, он теряет сознание. И такая реакция может иногда закончиться и плачевно — в зависимости от того, успели оказать помощь или нет, был ли кто-то рядом.

В смысле анафилактического шока наиболее опасны укусы насекомых — пчел и осы. К сожалению, иногда такие укусы заканчиваются летально. Люди, у которых раньше были какие-то реакции, не обязательно анафилактический шок, а, например, крапивница или отек Квинке, должны иметь при себе аптечку с лекарствами. В ней должен быть адреналин или эпинефрин, как его называют за границей. У нас он выпускается в обычных стеклянных ампулах, за границей есть в виде шприц-ручки, чтобы можно было сразу себе самому уколоть в бедро. Также в аптечке должен быть преднизолон. Это противоаллергическое лекарство.

«Когда у человека просто сухие от холода руки — это не аллергия на холод»

— Чтобы определить, есть ли у тебя аллергия, нужно сдать специальную аллергопанель?

— Самое простое, что можно сделать — кожный тест. Это дешевый и достоверный метод обследования. И мы можем сделать сразу довольно-таки много аллергенов. И пыльцевые развернуть, и на разные виды пыли, на животных и пищевые продукты.

Аллергопанели — это компановка аллергенов, которые кто-то решил соединить вместе в один блок. Но нам не нужны эти 20 аллергенов в панели, из опроса пациента мы видим, что нас интересуют два или три. Поэтому лучше сделать анализ крови на специфический иммуноглобулин Е, например, к пыльце березы, моркови, домашней пыли, шерсти кота и собаки. И по результатам лабораторного исследования увидеть, повышен ли он к чему-то.

— Как врач понимает, что анализ нужно делать на определенные аллергены?

— Подробно опрашивает пациента. Бывает, приходит человек, говорит, что у него в определенное время года болит голова, живот, все начинает чесаться, а высыпаний нет. Мы понимаем, что там вообще нет никакой аллергии. Или например, человек говорит, что каждый раз, как съест что-то молочное, у него начинается аллергия. Тогда мы ищем в этом направлении.

Сделать анализ на все аллергены невозможно, а иногда бывает, что это делать и бесполезно. Это характерно в случае с ложными аллергиями. Ведь бывают такие пациенты, у которых типичные проявления аллергии, но аллерген найти не удается.

— Но тогда из-за чего возникает аллергия?

— При типичной аллергии работает такая схема: есть аллергия, антиген и антитело, тучные клетки после их реакции разрываются, выбрасывают активные вещества и появляются симптомы аллергической болезни. В случае с ложной аллергией тучная клетка тоже разрывается, но нет механизма «антитело-антиген». Это состояние в организме что-то провоцирует: это могут быть стрессы, инфекции, нарушенный гормональный фон. Все, что угодно. Аллерген здесь не найдешь, но лечиться нужно. И лечение здесь такое же, как и при обычной аллергия.

— Бывает аллергия на холод?

— Да, но надо понимать, как она проявляется. Если говорят, что при выходе на холод начинается кашель, то это не аллергия на холод, а, возможно, какие-то проблемы с дыхательными путями.

Холодовая аллергия проявляется, например, когда человек выходит из водоема, подул ветерок, и на теле появились волдырные высыпания, начался отек Квинке. Такая же крапивница в виде волдырей может появиться, если человек вышел на холод из дома с открытыми руками, лицом. Когда у человека просто сухие от холода руки — это не аллергия на холод. Возможно, это какой-то дерматит или экзема кистей, какое-то другое кожное заболевание, а холод — фактор, который его обостряет.

— Как лечиться от холодовой аллергии?

— Рекомендуем противоаллергические препараты за полчаса до предполагаемого контакта холода с кожей. Для профилактики можно принимать антигистаминновые лекарства.





— Аллергия может быть психосоматическим заболеванием?

— Любое соматическое заболевание сопровождается какой-то психосоматикой. Бывает, приходит человек и говорит: я задыхаюсь. А мы не видим ни отеков, ни каких-то изменений в легких. Значит, ответ на вопрос нужно искать неврологам или психиатрам. А бывает, что есть и отеки, и крапивница — и тут не скажешь, что это заболевание только нервной системы, это еще и соматическое заболевание.

— Как отличить аллергию от дерматита?

— Самое распространенное кожное аллергическое заболевание — крапивница. Но бывает еще и атопический дерматит. Он тоже относится к аллергиям. Крапивница — это волдырные высыпания, белые, вокруг которых краснота. Он появляется и может в течение минуты бесследно исчезнуть и снова возникнуть рядом. Дерматит — это стойкие очаги шелушения и покраснения кожи. Дерматит может быть аллергическим и неаллергическим. По внешнему виду его не отличишь, но аллергический атопический дерматит возникает на локтевых сгибах, под коленками, на лице, шее.

— Как часто в практике вы встречаете аллергию на лекарства?

— Чаще всего аллергические реакции возникают на антибиотики, обезболивающие, рентгенконтрастные вещества. И здесь не важна доза: реакция может быть одинаковой при разной дозировке. И анафилактический шок может возникнуть даже на пробу. При этом нет 100% достоверной лабораторной диагностики лекарственной аллергии.

— В поликлинике часто спрашивают, есть ли аллергия, но откуда человек знает?

— Врачу достаточно знать, что у вас раньше не было никаких аллергических реакций. В этом случае вам могут вводить любые лекарства. Всегда нужно оценивать необходимость назначения лекарственного препарата и риск возможной аллергической реакции. Инъекции нужно делать в медучреждении, там есть препараты и специалисты, которые, если что-то разовьется, смогут вам сразу помочь.