ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

velcom стал А1, презервативы и эротика, письма чиновника из СИЗО и наши аллергии - все за вчера

09.04.2019 08:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Рано, ох, рано мы вчера сменили пальто на ветровочки: на этой неделе все еще будет прохладно, по крайней мере, по утрам (ночью так и вовсе стабильный минус!). Не спешите раздеваться! И признавайтесь, вчера за новостями следили? Ничего не пропустили? А то можем напомнить.


  • Узнали, с кем на самом деле «согласовано» и какие «документы есть» на снос крестов в Куропатах. Еще на прошлой неделе в Министерстве лесного хозяйства TUT.BY объясняли: все документы на «благоустройство территории» есть и все согласовано с заинтересованными сторонами. Мы тогда направили официальный запрос — и вот получили ответ. А Дмитрий Дашкевич, который и установил ранее все 70 крестов, снесенных в Куропатах 4 апреля, обжаловал действия властей в прокуратуру. По его словам, местные власти только к 13 крестам выставили претензии. Он просит объяснить, почему 13 «северных» крестов были снесены за 15 дней до срока, указанного в претензии, почему активистам не дали времени на судебное обжалование и почему уничтожены все 70 крестов, если к большинству из них не было претензий. «Патрабую паведаміць, дзе мы можам забраць 70 крыжоў, якія належаць не дзяржаўным вандалам, а людзям, якія збіралі на іх грошы?» Напоминаем, почитать все о Куропатах у нас можно здесь.
  • Ох, и дорожает наша жизнь. Знаете, цены на что поднялись более всего в нынешнем году? Не поверите — на капусту, пшено, сыр и говядину! Почему — давайте узнаем здесь. Но все ж не северокорейский ассортимент в супермаркетах — и то слава богу…
  • А хотите знать, что дальше ждет экономику страны? Ну-у-у-у, радоваться нечему. Если коротко — то без России и IT туго бы нам пришлось (и легче не будет). Кстати, об IT. Если вы недолюбливаете айтишников и даже завидуете им — не стоит. Они у вас ничего не отбирают, зато приносят стране и даже лично вам много хорошего. Вот здесь у нас все о том, чем полезны Беларуси IT-компании (несмотря на все слухи о ПВТ, например, как офшоре внутри страны). «Почти 50 тысяч человек сформировали ядро среднего класса. Эти 50 тысяч специалистов с зарплатами в несколько тысяч долларов способствуют появлению массы новых рабочих мест, когда начинают тратить свои большие зарплаты. Не будет большим преувеличением, что современный Минск с красивыми офисами, магазинами, центрами развлечений и пресловутой Зыбицкой — это во многом косвенный результат роста IT-отрасли».
  • Минутка предсказаний от президента. Александр Лукашенко вчера озвучил свой прогноз о том, кто победит на выборах президента в Украине. «Пусть меня простят украинцы, но хочу им сказать: если не за кого голосовать, то и голосовать не надо. Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен, ведь украинцы такой тяжелый политический путь прошли за последние годы. Они уже наелись непонятных обещаний. Они, уже много раз рискуя, верили политикам и их поддерживали. И все время получалось наоборот. Последние годы опыт украинского народа — свидетельство тому, что нельзя рисковать». В самой Украине же два кандидата пока так и не смогли определиться с предвыборными дебатами. Зеленский, кстати, попросил МВД выделить ему охрану (возможно, из-за угроз в Сети).
  • Кому нужны кредиты на жилье или холодильники — налетай! Беларусбанк возобновил выдачу кредитов на приобретение квартир на «вторичке» и изменил сроки рассмотрения заявок. Условия, мы бы сказали, средние по рынку — сравните сами. Может, вам взять коттедж, выставленный на продажу известным IT-бизнесменом? или тот, что топится от земли и солнца? или даже купить собственное озеро?.. Новостройки в столице не предлагаем — дороговаты.


  • Помните бывшего крупного столичного чиновника Андрея Доморацкого? Он уже 11 месяцев в СИЗО, но вину ни в чем не признает. А обвиняют его в злоупотреблении властью, хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и получении взятки. Удивительно — но ни слова о поборах в школах, магазинах и ресторанах (а из суда на Барисевичем сложилось впечатление, что Доморацкий его едва ли заставлял брать деньги у системы образования и нести ему!). Смотрите, что Доморацкий пишет родным из СИЗО. «Я столько ущерба не нанес, сколько они (следователи) на меня средств потратили… Списали столько бумаг… 60 свидетелей, я почти никого не знаю… Убирают неугодных, но ведь я всегда работал честно, а сейчас все равно стал врагом народа…».
  • Побывали на двух громких судах. В Гомеле с последним словом выступил бывший председатель Гомельского райисполкома Александр Ситница, которого судят за коррупцию — там и участки, якобы, и овощи какие-то, которые бесплатно взял… «Этим я хотел повысить статус, личный авторитет и значимость перед своими подчиненными? Мое мнение — что этим статус не поднимается. Иначе эти бы методы вошли красной строкой в учебники по управлению. У меня за 9 лет работы сложился достаточно высокий авторитет — и „повышать“ его тремя килограммами помидоров глупо». А в Борисове продолжают разбирать дело Зои Каторгиной — родителя-воспитателя детского дома семейного типа. Женщину обвиняют в истязании несовершеннолетних. Вчера в процессе вступили бывшие воспитанницы — и вот что они говорят.
  • Помните гомельскую домохозяйку, которая доказывала в суде, что ее унижает статус тунеядки? Так вот она хоть чего-то добилась: женщину временно освободили от 100%-ной коммуналки. Почему — расскажем здесь.
  • У вас — а-а-а-апчхи! — нет аллергии? Увы, с каждым годом в Беларуси растет количество людей, которые от них страдают. Медики говорят, что это может быть связано со стрессами, неправильным питанием, загрязнением воздуха и бесконтрольным приемом лекарств. Мы поговорили с крутым минским аллергологом Натальей Дударевой — и вот расскажем вам, как с этим жить. И не думайте, что вас это никогда не коснется: «Раньше мы говорили, что аллергия — болезнь молодых. Сейчас видим, что она впервые может проявиться и в 70 лет», — предупреждает доктор.
  • Посмотрите, какая красота рядом с нами (ну, не совсем с нами — скорее, рядом с жителями Озер, что в Гродненской области). Зубры! Стадом! Сотнями! На вольном выпасе! Правда, от этих прекрасных огромных диких животных есть и проблемы.


  • А давайте об… эротике! На самом деле, нет — всего лишь о презервативах. На днях услышали историю о том, как в минском магазине подросткам не продали презервативы, сославшись на то, что в товаре есть элемент эротики, а значит лицам до 18 лет продажа ограничена — и очень удивились. Вроде бы наоборот власти должны «топить» за безопасный секс белорусов, а тут такое! Разобрались, что происходит.
  • Что там у селебрити? Наш популярный Тима Белорусских со скандалом ушел с российской музыкальной премии «Жара» — обиделся, что его якобы посадили рядом с чьими-то объедками. Наши оскорбились: говорят, все выглядело так, как «приехали эти белорусы, пусть постоят в зале, дайте им там что доесть и пусть вообще радуются, что их позвали постоять среди селебрити». У организаторов премии же вообще другое понимание ситуации. Ладно, что нам та Москва, давайте отдыхать и тусоваться в Минске. А если вы не знаете, куда сходить в апреле, — вот здесь Анна Бонд вам порекомендует.

Все новости понедельника, 8 апреля

Кстати. А вот вам напоследок тест! Каб любiць Беларусь нашу мiлую… надо хотя бы что-то знать не только о столице, но и например, райцентрах. Их 118 — и они непохожи и одновременно очень похожи друг на друга. Сможете по одному фото опознать белорусский город? Отличить Ивацевичи от Ивенца, а Добруш от Россон? Будет непросто, но мы знаем: вы справитесь. Хорошего дня!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро! Рано, ох, рано мы вчера сменили пальто на ветровочки: на этой неделе все еще будет прохладно, по крайней мере, по утрам (ночью так и вовсе стабильный...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Любоничах молодежные активисты в рамках акции высаживали деревья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.04.2019
Mir24.TV Belarus
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика