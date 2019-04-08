velcom стал А1, презервативы и эротика, письма чиновника из СИЗО и наши аллергии - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Рано, ох, рано мы вчера сменили пальто на ветровочки: на этой неделе все еще будет прохладно , по крайней мере, по утрам (ночью так и вовсе стабильный минус!). Не спешите раздеваться! И признавайтесь, вчера за новостями следили? Ничего не пропустили? А то можем напомнить.













А давайте об… эротике ! На самом деле, нет — всего лишь о презервативах. На днях услышали историю о том, как в минском магазине подросткам не продали презервативы, сославшись на то, что в товаре есть элемент эротики, а значит лицам до 18 лет продажа ограничена — и очень удивились. Вроде бы наоборот власти должны «топить» за безопасный секс белорусов, а тут такое! Разобрались, что происходит .

! На самом деле, нет — всего лишь о презервативах. На днях услышали историю о том, как в минском магазине подросткам не продали презервативы, сославшись на то, что в товаре есть элемент эротики, а значит лицам до 18 лет продажа ограничена — и очень удивились. Вроде бы наоборот власти должны «топить» за безопасный секс белорусов, а тут такое! . Что там у селебрити? Наш популярный Тима Белорусских со скандалом ушел с российской музыкальной премии «Жара» — обиделся, что его якобы посадили рядом с чьими-то объедками. Наши оскорбились: говорят, все выглядело так, как «приехали эти белорусы, пусть постоят в зале, дайте им там что доесть и пусть вообще радуются, что их позвали постоять среди селебрити». У организаторов премии же вообще другое понимание ситуации . Ладно, что нам та Москва, давайте отдыхать и тусоваться в Минске. А если вы не знаете, куда сходить в апреле, — вот здесь Анна Бонд вам порекомендует .

Все новости понедельника, 8 апреля

Кстати. А вот вам напоследок тест! Каб любiць Беларусь нашу мiлую… надо хотя бы что-то знать не только о столице, но и например, райцентрах. Их 118 — и они непохожи и одновременно очень похожи друг на друга. Сможете по одному фото опознать белорусский город? Отличить Ивацевичи от Ивенца, а Добруш от Россон? Будет непросто, но мы знаем: вы справитесь . Хорошего дня!

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