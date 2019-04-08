velcom стал А1, презервативы и эротика, письма чиновника из СИЗО и наши аллергии - все за вчера

Рано, ох, рано мы вчера сменили пальто на ветровочки: на этой неделе все еще будет прохладно, по крайней мере, по утрам (ночью так и вовсе стабильный минус!). Не спешите раздеваться! И признавайтесь, вчера за новостями следили? Ничего не пропустили? А то можем напомнить.
Узнали, с кем на самом деле «согласовано» и какие «документы есть» на снос крестов в Куропатах. Еще на прошлой неделе в Министерстве лесного хозяйства TUT.BY объясняли: все документы на «благоустройство территории» есть и все согласовано с заинтересованными сторонами. Мы тогда направили официальный запрос — и вот получили ответ. А Дмитрий Дашкевич, который и установил ранее все 70 крестов, снесенных в Куропатах 4 апреля, обжаловал действия властей в прокуратуру. По его словам, местные власти только к 13 крестам выставили претензии. Он просит объяснить, почему 13 «северных» крестов были снесены за 15 дней до срока, указанного в претензии, почему активистам не дали времени на судебное обжалование и почему уничтожены все 70 крестов, если к большинству из них не было претензий. «Патрабую паведаміць, дзе мы можам забраць 70 крыжоў, якія належаць не дзяржаўным вандалам, а людзям, якія збіралі на іх грошы?» Напоминаем, почитать все о Куропатах у нас можно здесь.
А хотите знать, что дальше ждет экономику страны? Ну-у-у-у, радоваться нечему. Если коротко — то без России и IT туго бы нам пришлось (и легче не будет). Кстати, об IT. Если вы недолюбливаете айтишников и даже завидуете им — не стоит. Они у вас ничего не отбирают, зато приносят стране и даже лично вам много хорошего. Вот здесь у нас все о том, чем полезны Беларуси IT-компании (несмотря на все слухи о ПВТ, например, как офшоре внутри страны). «Почти 50 тысяч человек сформировали ядро среднего класса. Эти 50 тысяч специалистов с зарплатами в несколько тысяч долларов способствуют появлению массы новых рабочих мест, когда начинают тратить свои большие зарплаты. Не будет большим преувеличением, что современный Минск с красивыми офисами, магазинами, центрами развлечений и пресловутой Зыбицкой — это во многом косвенный результат роста IT-отрасли».
Минутка предсказаний от президента. Александр Лукашенко вчера озвучил свой прогноз о том, кто победит на выборах президента в Украине. «Пусть меня простят украинцы, но хочу им сказать: если не за кого голосовать, то и голосовать не надо. Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен, ведь украинцы такой тяжелый политический путь прошли за последние годы. Они уже наелись непонятных обещаний. Они, уже много раз рискуя, верили политикам и их поддерживали. И все время получалось наоборот. Последние годы опыт украинского народа — свидетельство тому, что нельзя рисковать». В самой Украине же два кандидата пока так и не смогли определиться с предвыборными дебатами. Зеленский, кстати, попросил МВД выделить ему охрану (возможно, из-за угроз в Сети).
Помните бывшего крупного столичного чиновника Андрея Доморацкого? Он уже 11 месяцев в СИЗО, но вину ни в чем не признает. А обвиняют его в злоупотреблении властью, хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и получении взятки. Удивительно — но ни слова о поборах в школах, магазинах и ресторанах (а из суда на Барисевичем сложилось впечатление, что Доморацкий его едва ли заставлял брать деньги у системы образования и нести ему!). Смотрите, что Доморацкий пишет родным из СИЗО. «Я столько ущерба не нанес, сколько они (следователи) на меня средств потратили… Списали столько бумаг… 60 свидетелей, я почти никого не знаю… Убирают неугодных, но ведь я всегда работал честно, а сейчас все равно стал врагом народа…».
Побывали на двух громких судах. В Гомелес последним словом выступил бывший председатель Гомельского райисполкома Александр Ситница, которого судят за коррупцию — там и участки, якобы, и овощи какие-то, которые бесплатно взял… «Этим я хотел повысить статус, личный авторитет и значимость перед своими подчиненными? Мое мнение — что этим статус не поднимается. Иначе эти бы методы вошли красной строкой в учебники по управлению. У меня за 9 лет работы сложился достаточно высокий авторитет — и „повышать“ его тремя килограммами помидоров глупо». А в Борисове продолжают разбирать дело Зои Каторгиной — родителя-воспитателя детского дома семейного типа. Женщину обвиняют в истязании несовершеннолетних. Вчера в процессе вступили бывшие воспитанницы — и вот что они говорят.
У вас — а-а-а-апчхи! — нет аллергии? Увы, с каждым годом в Беларуси растет количество людей, которые от них страдают. Медики говорят, что это может быть связано со стрессами, неправильным питанием, загрязнением воздуха и бесконтрольным приемом лекарств. Мы поговорили с крутым минским аллергологом Натальей Дударевой — и вот расскажем вам, как с этим жить. И не думайте, что вас это никогда не коснется: «Раньше мы говорили, что аллергия — болезнь молодых. Сейчас видим, что она впервые может проявиться и в 70 лет», — предупреждает доктор.
Посмотрите, какая красота рядом с нами (ну, не совсем с нами — скорее, рядом с жителями Озер, что в Гродненской области). Зубры! Стадом! Сотнями! На вольном выпасе! Правда, от этих прекрасных огромных диких животных есть и проблемы.
А давайте об… эротике! На самом деле, нет — всего лишь о презервативах. На днях услышали историю о том, как в минском магазине подросткам не продали презервативы, сославшись на то, что в товаре есть элемент эротики, а значит лицам до 18 лет продажа ограничена — и очень удивились. Вроде бы наоборот власти должны «топить» за безопасный секс белорусов, а тут такое! Разобрались, что происходит.
Что там у селебрити? Наш популярный Тима Белорусских со скандалом ушел с российской музыкальной премии «Жара» — обиделся, что его якобы посадили рядом с чьими-то объедками. Наши оскорбились: говорят, все выглядело так, как «приехали эти белорусы, пусть постоят в зале, дайте им там что доесть и пусть вообще радуются, что их позвали постоять среди селебрити». У организаторов премии же вообще другое понимание ситуации. Ладно, что нам та Москва, давайте отдыхать и тусоваться в Минске. А если вы не знаете, куда сходить в апреле, — вот здесь Анна Бонд вам порекомендует.
Кстати. А вот вам напоследок тест! Каб любiць Беларусь нашу мiлую… надо хотя бы что-то знать не только о столице, но и например, райцентрах. Их 118 — и они непохожи и одновременно очень похожи друг на друга. Сможете по одному фото опознать белорусский город? Отличить Ивацевичи от Ивенца, а Добруш от Россон? Будет непросто, но мы знаем: вы справитесь. Хорошего дня!
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