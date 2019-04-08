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«Разжимать зубы нельзя!» Медик рассказал, как правильно помочь человеку при приступе эпилепсии
09.04.2019 11:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После того, как в Гомеле
Заместитель директора по медицинскому обеспечению безопасности полетов и медицинской части медицинской службы гражданской авиации Руслан Мамедов объяснил, что нужно делать, если вы увидели человека, у которого приступ эпилепсии. Ранее Руслан работал врачом скорой помощи.
При эпилепсии, как и при других заболеваниях и травмах, может случиться судорожный приступ. По мнению Руслана Мамедова, если вы стали свидетелем такого приступа, то самое важное — сохранять спокойствие, не паниковать. В большинстве случаев припадки не угрожают здоровью и жизни человека.
— Многие, в том числе медицинские работники, до сих пор подвержены весьма распространенному заблуждению о том, что человеку с судорожным припадком во что бы то ни стало нужно разжать зубы. Для этого используют ложки, отвертки, ключи, палки. Делать это категорически нельзя, потому что можно травмировать мягкие ткани ротовой полости, а также зубы, обломки которых могут попасть в дыхательные пути. Могут пострадать и ваши пальцы. Практической пользы от этих действий нет: во время судорог все мышцы напряжены, в том числе дыхательные и мышцы языка, поэтому происходит задержка дыхания, а язык запасть не может, — говорит Руслан Мамедов.
По словам медика, вот что стоит сделать:
Руслан Мамедов отмечает, что у некоторых людей с эпилепсией есть при себе медицинские браслеты, кулоны или записки со сведениями о своем заболевании и номерами телефонов людей, которым можно позвонить в экстренной ситуации. Такая информация может быть полезной при оказании помощи.
А вот чего делать нельзя:
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Медик объяснил, что нужно делать, если вы увидели человека, у которого приступ эпилепсии.
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