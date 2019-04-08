«Разжимать зубы нельзя!» Медик рассказал, как правильно помочь человеку при приступе эпилепсии

Источник материала: Tut.by

После того, как в Гомеле студент спас пятиклассницу, у которой внезапно случился приступ эпилепсии, в редакцию портала пришло несколько сообщений от медиков. Они обратили внимание, что судя по заметке, когда девочку спасали, ей с усилием разжимали челюсть, чтобы освободить дыхательные пути от запавшего языка. Специалисты отмечали, что так делать неправильно.



Фото: Reuters

Заместитель директора по медицинскому обеспечению безопасности полетов и медицинской части медицинской службы гражданской авиации Руслан Мамедов объяснил, что нужно делать, если вы увидели человека, у которого приступ эпилепсии. Ранее Руслан работал врачом скорой помощи.

При эпилепсии, как и при других заболеваниях и травмах, может случиться судорожный приступ. По мнению Руслана Мамедова, если вы стали свидетелем такого приступа, то самое важное — сохранять спокойствие, не паниковать. В большинстве случаев припадки не угрожают здоровью и жизни человека.

— Многие, в том числе медицинские работники, до сих пор подвержены весьма распространенному заблуждению о том, что человеку с судорожным припадком во что бы то ни стало нужно разжать зубы. Для этого используют ложки, отвертки, ключи, палки. Делать это категорически нельзя, потому что можно травмировать мягкие ткани ротовой полости, а также зубы, обломки которых могут попасть в дыхательные пути. Могут пострадать и ваши пальцы. Практической пользы от этих действий нет: во время судорог все мышцы напряжены, в том числе дыхательные и мышцы языка, поэтому происходит задержка дыхания, а язык запасть не может, — говорит Руслан Мамедов.

По словам медика, вот что стоит сделать:

По возможности смягчить падение человека, убрать предметы, которыми он может непроизвольно травмироваться во время приступа.

Засечь время начала припадка.

Зафиксировать голову двумя руками, повернув ее на бок, или подложить под нее что-нибудь мягкое и удерживать в таком положении, пока не закончится приступ. Это позволит избежать травм головы и попадания слюны или рвотных масс в дыхательные пути.

Когда судороги закончились, но человек еще полностью не пришел в себя, нужно повернуть его набок и удерживать, не позволяя встать.

Когда человек начнет приходить в себя, нужно задать ему несколько вопросов, чтобы оценить уровень сознания. Можно спросить, как зовут, какой день недели, месяц, год. Нужно быть готовыми, что после приступа человек может вести себя неадекватно и агрессивно.

Нужно вызвать скорую медицинскую помощь, если это не обычный для человека приступ.

Руслан Мамедов отмечает, что у некоторых людей с эпилепсией есть при себе медицинские браслеты, кулоны или записки со сведениями о своем заболевании и номерами телефонов людей, которым можно позвонить в экстренной ситуации. Такая информация может быть полезной при оказании помощи.

А вот чего делать нельзя:

Не нужно пытаться разжимать зубы человеку во время припадка.

Не надо удерживать человека силой во время приступа. Мышцы это не расслабит, но может стать причиной травм.

Не стоит пытаться во время приступа напоить человека, дать ему лекарства или понюхать нашатырный спирт.

Не нужно тормошить, кричать, брызгать водой и хлопать человека по щекам, стараясь привести в чувство.