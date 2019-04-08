Стала известна причина обыска на «Белсате»

Следственный комитет возбудил в отношении телеканала «Белсат» уголовное дело. В рамках него в минском офисе и проходит обыск.

Следственный комитет расследует дело по ч. 2 ст. 188 Уголовного кодекса (клевета), возбужденное прокуратурой Минска, о распространении на сайте телеканала «Белсат» «измышлений клеветнического характера», сообщил БелаПАН начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Сергей Кабакович.

«В ходе расследования получены сведения о местонахождении компьютерной техники, с помощью которой, предположительно, и были распространены в интернете заведомо ложные сведения. Кроме того, представители польского телеканала ранее допрашивались в рамках расследования данного уголовного дела», — отметил он.

Как сообщала ранее БДГ, утром 9 апреля в минском офисе польского телеканала начался обыск. Изначально было непонятно, по какой причине в офис пришли силовики, однако позднее сотрудники телеканала высказали свое предположение, что обыск может быть связан с материалом о коррупции в системе здравоохранения, который делал летом прошлого года журналист «Белсата» Алесь Залевский.

Журналист рассказал БАЖ о том, что в текстовой версии материала «Силовики хватают медиков — более 50 задержанных» на сайте belsat.eu по технической ошибке была опубликована информация о задержании председателя Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси Андрея Шведа, тогда как задержан был глава госпредприятия «Медтехноцентр» Олег Швед. Канал сразу же исправил ошибку, дал опровержение и принес извинения А.Шведу. Однако последний начал писал жалобы и заявление на имя министра внутренних дел. Сперва в возбуждении дела было отказано, однако позднее началось расследование прокуратуры.

Сейчас обыск продолжается, в офисе находится сотрудник канала Николай Дебело, сообщает БАЖ.