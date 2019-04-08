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В Глуске прошла районная молодежная акция «Здоровье — это здорово!»

09.04.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В Глуске прошла районная молодежная акция «Здоровье — это здорово!»

Ежегодно 7 апреля в 194 странах мира проходят мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню здоровья. Глуск тоже не остался в стороне — накануне праздника в райцентре состоялась уже ставшая традиционной районная молодежная акция «Здоровье — это здорово!». Поучаствовать в мероприятии, проходившем на центральном стадионе горпоселка, собралась самая активная часть молодежи Глусчины. Собравшихся поприветствовала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Глусского райисполкома Елена Самуйлик. «Здоровье — самая главная ценность, — отметила Елена Викторовна. — Очень важная и непростая задача для каждого человека — сохранить его. А вы, молодежь, будущее нашей страны, и от вас зависит каким оно будет. Во Всемирный день здоровья во многих странах с помощью различных акций и мероприятий самая активная часть общества еще раз напоминает всем о ценности здоровья, важности здорового образа жизни и спорта для каждого человека».


В Глуске прошла районная молодежная акция «Здоровье — это здорово!»

На площадке перед центральным стадионом Глуска работало семь тематических площадок, организованных школами райцентра, Глусским РОЧС, районной организацией Красного Креста, центром гигиены и эпидемиологии совместно с центральной районной больницей, отделом по образованию, спорту и туризму: «Здоровому всё здорово», «Примени силу — получишь знание», «Спортивная», «Здоровый я — здоровая страна», «На тропе к здоровью», «Чрезвычайная ситуация», «Здоровое питание — долгая жизнь». Ребята отвечали на вопросы о здоровье, правильном питании, о том, как надо вести себя в чрезвычайных ситуациях, и на многие другие. Кроме того, школьники попробовали свои силы в армреслинге, дартсе, показывали свое умение набивать мяч, прыгать со скакалкой, владеть теннисной ракеткой, крутить обруч. На площадке «Чрезвычайная ситуация» школьники собирали «разлившуюся» ртуть, отвечали на вопросы по безопасности, а еще за определенное время должны были надеть костюм спасателя. За правильные ответы на теоретические вопросы и за правильное и четкое выполнение практических заданий каждый участник получал награду — «зожик». Их ребята могли обменять у организаторов на здоровые продукты: фрукты и сок.


В Глуске прошла районная молодежная акция «Здоровье — это здорово!»
В Глуске прошла районная молодежная акция «Здоровье — это здорово!»

Пока некоторые школьники выполняли задания на тематических площадках, другие играли в футбол. На большом поле проходила игра в рамках футбольной спартакиады среди школ района, а на площадке по мини-футболу — турнир в честь Всемирного дня здоровья среди ребят 3—4-х классов гимназии, СШ № 1 и СШ № 2. Футбольные матчи спартакиады еще продолжатся, а результаты турнира мини-футбольного стали известны сразу после сыгранных матчей. Первое место завоевали юные спортсмены из СШ № 1, второе — команда гимназии, третье — сборная СШ № 2.


В Глуске прошла районная молодежная акция «Здоровье — это здорово!»

Конечно же, в этот день ни на одной площадке проигравших не было, ведь ребята на свежем воздухе с пользой для здоровья провели время. И они еще раз убедились, что здоровый образ жизни — это важно, что быть спортивным, ловким, сильным — это значит быть здоровым, привлекательным, успешным, модным.

Ольга ЯНУШЕВСКАЯ

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Ежегодно 7 апреля в 194 странах мира проходят мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню здоровья. Глуск тоже не остался в стороне — накануне праздника в...
 
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