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Глава «Медтехноцентра» Олег Швед: Никогда не задерживался, по Белсату обращался в РУВД в 2018 году

09.04.2019 16:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В офисе телеканала «Белсат» в Минске, на улице Октябрьской, сегодня прошел обыск. CК подтвердил, что его провели в рамках расследования дела по статье «Клевета».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Следственным комитетом расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 188 (клевета) УК, возбужденное прокуратурой города Минска, о распространении на сайте телеканала „Белсат“ измышлений клеветнического характера», — рассказал TUT.BY руководитель пресс-службы СК Сергей Кабакович. Кто именно пожаловался на «измышления клеветнического характера», СК не сообщает. На Белсате считают, что речь идет об Андрее Шведе.

Летом журналист телеканала Алесь Залевский подготовил видеосюжет о коррупции в здравоохранении, где сообщалось о том, что якобы задержан глава госпредприятия «Медтехноцентр» Олега Шведа. Текстовая версия на сайте телеканала не соответствовала видео. В тексте сообщалось, что задержан не только Олег Швед, но и его брат Андрей, глава Госкомитета судебных экспертиз.

— Мы адразу, як заўважылі, далі абвяржэнне, выправілі памылку. Але Андрэй Швед напісаў заяву на імя Шуневіча — прыцягнуць мяне да адказнасці па двух крымінальных артыкулах — паклёп і дыскрэдытацыя дзяржаўных органаў, — утверждает журналист.

А подавал ли заявление Олег Швед, о котормо шла речь в сюжете?

TUT.BY дозвонился до руководителя республиканского унитарного предприятия «Медтехноцентр» по рабочему городскому телефону. Олег Швед рассказал, что летом прошло года писал заявление в РУВД Минского района и просил провести проверку по поводу клеветы в его адрес со стороны телеканала «Белсат». Подавал ли такое заявление его брат — председатель Государственного комитета судебных экспертиз Андрей Швед, он не знает.

— Обращался с заявлением, прикладывал скриншот видео, в заявлении просил провести проверку по указанной иформации по клевете. После чего было опровержение, было какое-то письмо из РУВД, но я не помню, что писали.

По словам Олега Шведа, это все было еще в прошлом году, больше никаких заявлений по поводу телеканала «Белсат» он не подавал.

— То, что сегодня происходит, связано с вашим заявлением? — спрашиваем.

— Честно говоря, я не знаю.

Олег Швед отметил, что правоохранительные органы его не задерживали, а когда телеканал готовил сюжет, журналисты пытались с ним связаться.

— Секретарь доложила, что со стороны телеканала были звонки, хотели поговорить с директором. На тот момент я был в командировке в Гомеле по строительству объекта, потом Витебск по-моему был. И я так понял, что на основании этих неуспешных контактов такую информацию выдали. Никаких задержаний не было никогда.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В офисе телеканала «Белсат» в Минске, на улице Октябрьской, сегодня прошел обыск. CК подтвердил, что его провели в рамках расследования дела по статье «Клевета».
 
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