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Последствия выборов, «плюшевый десант», госизмена. Когда к белорусским журналистам приходили с обысками
09.04.2019 17:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
9 апреля в офис телеканала «Белсат»
Несанкционированный доступ к платной подписке БЕЛТА
7 августа в офисы БелаПАН и TUT.BY
Татьяна Коровенкова, Анна Калтыгина, Галина Уласик, Анна Ермаченок и Марина Золотова были задержаны на 72 часа.
8 августа обыски прошли у четырех журналистов издания Realt.by, внештатного автора Deutsche Welle Павлюка Быковского, веб-редактора издания «Белорусы и рынок» Алексея Жукова.
9 августа «
Причиной масштабных обысков и задержаний стали подозрения в несанкционированном доступе к платной подписке информационного агентства БЕЛТА.
О дне задержания редактор TUT.BY Галина Уласик
— Вырывает из сна долгий и настойчивый звонок в дверь. Пытаясь сообразить, «кто я, где я и что происходит», натягиваю сарафан и плетусь открывать дверь. Настенные часы в прихожей показывают 6.20. На пороге мужчина в штатском предъявляет удостоверение сотрудника МВД. Сообщает, что в доме произошла серия краж, и интересуется, могла бы я помочь и рассказать, может, что видела или слышала. В нашем тихом подъезде на 6 квартир серия краж? Новость заставляет почти проснуться. Конечно же, соглашаюсь, приглашаю зайти в квартиру. Но он остается стоять в дверном проеме и просит подождать пару минут, сейчас должен подойти следователь. Так и стоим с распахнутыми настежь дверями, разговариваем «ни о чем», пока за его спиной не появляется солидная делегация в сопровождении двух омоновцев.
Все они, уже не спрашивая разрешения, вваливаются в мою квартиру — следователь, участковый, сотрудники милиции, понятые. Мне говорят об уголовном деле и суют под нос санкцию на обыск. Первое, что вырывается:
— Лучше бы я спала и никому не открывала.
— Мы бы выломали дверь!
В ноябре следствие удовлетворило ходатайства большинства обвиняемых о прекращении уголовного преследования. Они заплатили штрафы и погасили ущерб на сумму от 3 до 17 тысяч рублей. Над главредом TUT.BY состоялся суд по делу о бездействии должностного лица. Ее
Неуплаченные налоги
Рано утром 14 июня 2018 года
Обыск прошел
23 августа Алесь Липай
Незнаконное использование товарного знака
Предыдущий раз с обысками к журналистам телеканала «Белсат»
Причиной обысков стала проверка по факту «незаконного использования товарного знака BELSAT». Это дело телеканал проиграл в Верховном суде Беларуси еще в 2014 году.
В результате у редакции изъяли технику. Позже над журналистом телеканала Александром Борозенко
«Измена государству и сотрудничество с зарубежными спецслужбами»
25 ноября 2014 года «
Журналиста
Публикации для иностранного СМИ
16 сентября 2014 года обыск
Утром к нему домой пришли семь сотрудников милиции. В ходе обыска они изъяли два ноутбука, которые принадлежали супруге журналиста. Также с обыском пришли и к родителям Бурлакова. У них изъяли два системных блока компьютера.
Причиной обысков стало сотрудничество корреспондента с иностранным СМИ без аккредитации, что по белорусскому законодательству являлось административным правонарушением.
35 дней в СИЗО КГБ за фото «плюшевого десанта»
4 июля в СМИ появилась информация о незаконном пересечении белорусской границы одномоторным самолетом. Как позже выяснилось, им управляли сотрудники шведской PR-компании Studio Total. В воздушном пространстве Беларуси они провели около полутора часов, сбросив над Ивенцом и окраиной Минска более 800 плюшевых медвежат с записками в поддержку демократии в Беларуси.
Первым, кто разместил фото «плюшевого десанта», был сайт bnp.by. 13 июля к его редактору Антону Суряпину
Клевета, массовые беспорядки и «последствия» выборов
В феврале-марте 2010 года сотрудники милиции
Основанием для обысков стало уголовное дело о клевете в отношении бывшего начальника управления КГБ по Гомельской области Ивана Коржа, который тогда занимал должность начальника УКГБ по Гродненской области. Дело было связано с так называемым охотничьим делом, в основе которого — конфликт между силовыми структурами в Гомельской области.
25−26 декабря 2010 года, после президентских выборов, состоявшихся 19 декабря, с обысками пришли сразу к нескольким журналистам и редакциям.
25 декабря обыск
25 декабря обыск прошел и в редакции «Европейского радио для Беларуси». «Вынесли компьютеры, ноутбуки, сервер, диктофоны, фотоаппараты, портативные видеокамеры — всего 43 наименования», —
Ночью того же дня сотрудники правоохранительных органов
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Последствия выборов, «плюшевый десант», госизмена. Когда к белорусским журналистам приходили с обысками
Как часто за последние девять лет к белорусским журналистам приходили с обыском? И что становилось поводом для этого? TUT.BY вспомнил громкие случаи за последние...
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