Последствия выборов, «плюшевый десант», госизмена. Когда к белорусским журналистам приходили с обысками

Источник материала: Tut.by

9 апреля в офис телеканала «Белсат» с обыском пришла милиция. Причиной стало расследование уголовного дела по статье «Клевета»: журналисты допустили ошибку в сюжете про «дело медиков». Как часто за последние девять лет к белорусским журналистам приходили с обыском? И что становилось поводом для этого? TUT.BY вспомнил громкие случаи. Среди них — и «последствия» выборов 2010 года, и «плюшевый десант», и статья за «измену государству».

Несанкционированный доступ к платной подписке БЕЛТА

7 августа в офисы БелаПАН и TUT.BY пришли с обыском представители Следственного комитета. В это же время обыски начались и дома у журналистов и редакторов обоих изданий — Татьяны Коровенковой, Анны Калтыгиной, Галины Уласик, Дмитрия Бобрика, Анны Ермаченок, Ульяны Бобоед, Марины Золотовой.

Татьяна Коровенкова, Анна Калтыгина, Галина Уласик, Анна Ермаченок и Марина Золотова были задержаны на 72 часа.



Фото: Оксана Петрова, TUT.BY

8 августа обыски прошли у четырех журналистов издания Realt.by, внештатного автора Deutsche Welle Павлюка Быковского, веб-редактора издания «Белорусы и рынок» Алексея Жукова.

9 августа « пришли » к главному редактору БелаПАН Ирине Левшиной. Ее также задержали.

Причиной масштабных обысков и задержаний стали подозрения в несанкционированном доступе к платной подписке информационного агентства БЕЛТА.

О дне задержания редактор TUT.BY Галина Уласик вспоминала :

— Вырывает из сна долгий и настойчивый звонок в дверь. Пытаясь сообразить, «кто я, где я и что происходит», натягиваю сарафан и плетусь открывать дверь. Настенные часы в прихожей показывают 6.20. На пороге мужчина в штатском предъявляет удостоверение сотрудника МВД. Сообщает, что в доме произошла серия краж, и интересуется, могла бы я помочь и рассказать, может, что видела или слышала. В нашем тихом подъезде на 6 квартир серия краж? Новость заставляет почти проснуться. Конечно же, соглашаюсь, приглашаю зайти в квартиру. Но он остается стоять в дверном проеме и просит подождать пару минут, сейчас должен подойти следователь. Так и стоим с распахнутыми настежь дверями, разговариваем «ни о чем», пока за его спиной не появляется солидная делегация в сопровождении двух омоновцев.

Все они, уже не спрашивая разрешения, вваливаются в мою квартиру — следователь, участковый, сотрудники милиции, понятые. Мне говорят об уголовном деле и суют под нос санкцию на обыск. Первое, что вырывается:

— Лучше бы я спала и никому не открывала.

— Мы бы выломали дверь!



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В ноябре следствие удовлетворило ходатайства большинства обвиняемых о прекращении уголовного преследования. Они заплатили штрафы и погасили ущерб на сумму от 3 до 17 тысяч рублей. Над главредом TUT.BY состоялся суд по делу о бездействии должностного лица. Ее признали виновной и приговорили к штрафу — 300 базовым величинам.

Неуплаченные налоги

Рано утром 14 июня 2018 года начался обыск в квартире покойного Алеся Липая — основателя информационного агентства БелаПАН. Процесс растянулся почти на семь часов, после этого Липая увезли на допрос.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Обыск прошел в рамках уголовного дела , которое возбудили в отношении Алеся Липая 12 июня. Его подозревали в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материлы проверки, полученные из налоговых органов. В тот же день Липай уплатил подоходный налог и пеню, однако из-за того, что размер ущерба превысил тысячу базовых величин, финансовая милиция «была обязана осуществить комплекс уголовно-процессуальных действий».

23 августа Алесь Липай умер . Ему было 52 года. 12 сентября 2018-го управление Следственного комитета по Минску прекратило предварительное расследование по уголовному делу.

Незнаконное использование товарного знака

Предыдущий раз с обысками к журналистам телеканала «Белсат» приходили два года назад — 31 марта 2017 года. Тогда к ним «нагрянули» сразу в два минских офиса — у станции метро «Академия наук» и на улице Октябрьской.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Причиной обысков стала проверка по факту «незаконного использования товарного знака BELSAT». Это дело телеканал проиграл в Верховном суде Беларуси еще в 2014 году.

В результате у редакции изъяли технику. Позже над журналистом телеканала Александром Борозенко состоялся суд , который признал его виновным в нарушении авторских прав на торговый знак «Белсат» и постановил конфисковать всю технику, которую забрали у него во время обысков 31 марта. Также ему назначили штраф — 920 рублей.

«Измена государству и сотрудничество с зарубежными спецслужбами»

25 ноября 2014 года « пришли » к Александру Алесину — журналисту, на тот момент обозревателю газеты «Белорусы и рынок» и интернет-ресурса Naviny.by. Его задержанием и обыском квартиры занимались сотрудники Комитета госбезопасности.



О том, что Алесин задержан, общественности стало известно только через 9 дней. При этом КГБ долго не называл ни причину задержания, ни место нахождения аналитика. 10 декабря его освободили из СИЗО КГБ, взяв подписку о невыезде и неразглашении.

Журналиста обвиняли в измене государству и сотрудничестве со спецслужбами зарубежного государства. Позже обвинение в измене государству с него сняли. Спустя чуть больше года КГБ приостановил предварительное следствие по уголовному делу.

Публикации для иностранного СМИ

16 сентября 2014 года обыск прошел у могилевского корреспондента радио «Немецкая волна» Александра Буракова.

Утром к нему домой пришли семь сотрудников милиции. В ходе обыска они изъяли два ноутбука, которые принадлежали супруге журналиста. Также с обыском пришли и к родителям Бурлакова. У них изъяли два системных блока компьютера.

Причиной обысков стало сотрудничество корреспондента с иностранным СМИ без аккредитации, что по белорусскому законодательству являлось административным правонарушением.

35 дней в СИЗО КГБ за фото «плюшевого десанта»

4 июля в СМИ появилась информация о незаконном пересечении белорусской границы одномоторным самолетом. Как позже выяснилось, им управляли сотрудники шведской PR-компании Studio Total. В воздушном пространстве Беларуси они провели около полутора часов, сбросив над Ивенцом и окраиной Минска более 800 плюшевых медвежат с записками в поддержку демократии в Беларуси.



Первые снимки мишек появились на сайте bnp.by.

Первым, кто разместил фото «плюшевого десанта», был сайт bnp.by. 13 июля к его редактору Антону Суряпину пришли с обыском сотрудники КГБ. Поздно вечером того же дня матери Суряпина позвонил следователь и сообщил, что ее сын задержан на 72 часа для выяснения обстоятельств происшествия и его причастностии. В итоге в СИЗО КГБ Антон пробыл 35 дней. Его обвиняли в пособничестве в совершении преступления и в незаконном пересечении государственной границы. Спустя почти год с журналиста были сняты все обвинения.

Клевета, массовые беспорядки и «последствия» выборов

В феврале-марте 2010 года сотрудники милиции провели ряд обысков в редакциях негосударственных СМИ и квартирах журналистов. Обыскам подверглись офисы сайта «Хартия-97» и газеты «Народная воля», журналисты Ирина Халип, Светлана Калинкина, Марина Коктыш, Наталья Радина. У них были изъяты компьютеры и электронные носители информации.

Основанием для обысков стало уголовное дело о клевете в отношении бывшего начальника управления КГБ по Гомельской области Ивана Коржа, который тогда занимал должность начальника УКГБ по Гродненской области. Дело было связано с так называемым охотничьим делом, в основе которого — конфликт между силовыми структурами в Гомельской области.

25−26 декабря 2010 года, после президентских выборов, состоявшихся 19 декабря, с обысками пришли сразу к нескольким журналистам и редакциям.

25 декабря обыск прошел дома у журналистки Ирины Халип и ее отца кинодраматурга Владимира Халипа. В этот же день «пришли» к редактору сайта charter97.org Наталье Радиной. Она была задержана 20 декабря и до 28 января находилась в СИЗО КГБ, откуда была отпущена под подписку о невыезде. Ее обвиняли в организации массовых беспорядков в Минске 19 декабря 2010 года. Позже Наталья Радина уехала за границу и получила политическое убежище.





25 декабря обыск прошел и в редакции «Европейского радио для Беларуси». «Вынесли компьютеры, ноутбуки, сервер, диктофоны, фотоаппараты, портативные видеокамеры — всего 43 наименования», — рассказывал заместитель главного редактора Виталий Зыблюк.

Ночью того же дня сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире, которую арендовал под офис телеканал «Белсат». Правда, к тому времени журналисты покинули это помещение, забрав все оборудование и оргтехнику.