В Гродно возбудили уголовное дело за репост клипа Rammstein «ВКонтакте»

Источник материала: Tut.by

Правоохранительные органы заинтересовались репостом клипа Pussy немецкой группы Rammstein, который 25-летний гродненец Андрей Головенко сделал в социальной сети Вконтакте еще в 2014 году. Подробности сообщает Hrodna.life.



Фото: Антон Мотолько

Клип Андрей разместил на своей странице в сентябре 2014 года. Спустя 4,5 года, 21 марта 2019-го отдел культурологических экспертиз Госкомитета судебных экспертиз в экспертном заключении признал клип запрещенным к показу и распространению из-за содержания порнографических сцен.

На основании результатов экспертизы Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета постановил возбудить в отношении парня уголовное дело по ч.2 ст. 343 УК (изготовление и распространение порнографии). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 2 до 4 лет.

«Видео добавил в 2014 году и забыл про него. Я даже и не знал, что за это могут завести уголовное дело. Нашли запись, которую я сделал почти 5 лет назад. Провели экспертизу и завели уголовное дело. Я считаю, что это ненормально», — рассказал Андрей.