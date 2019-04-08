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В Миске пропал 11-летний мальчик-аутист. С незнакомцами на контакт не идет, в городе не ориентируется
09.04.2019 20:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске пропал 11-летний Коля Грамович. У ребенка аутизм. О поисках сообщает ПСО «Ангел».
Мальчик проживает по улице Волгоградской, дом 64. 9 апреля в 18.40 он ушел в неизвестном направлении, оставив дома мобильный телефон. В городе не ориентируется.
Приметы: рост 158 см, плотного телосложения, волос русый. Одет: серая куртка, джинсы, серая шапка (как на фото).
Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят сообщить по телефонам ПСО «Ангел»: +375 33 6666 856, +375 33 6666 033, либо по номеру 102.
Коля Грамович теряется уже
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В Миске пропал 11-летний мальчик-аутист. С незнакомцами на контакт не идет, в городе не ориентируется
9 апреля в 18.40 он ушел в неизвестном направлении, оставив дома мобильный телефон. В городе не ориентируется.
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