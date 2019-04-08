В Миске пропал 11-летний мальчик-аутист. С незнакомцами на контакт не идет, в городе не ориентируется

Источник материала: Tut.by

В Минске пропал 11-летний Коля Грамович. У ребенка аутизм. О поисках сообщает ПСО «Ангел».

Мальчик проживает по улице Волгоградской, дом 64. 9 апреля в 18.40 он ушел в неизвестном направлении, оставив дома мобильный телефон. В городе не ориентируется.





Приметы: рост 158 см, плотного телосложения, волос русый. Одет: серая куртка, джинсы, серая шапка (как на фото).

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят сообщить по телефонам ПСО «Ангел»: +375 33 6666 856, +375 33 6666 033, либо по номеру 102.

Коля Грамович теряется уже не первый раз . В ноябре прошлого года ребенок вернулся домой благодаря неравнодушному водителю троллейбуса .