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Отравившегося бытовой химией малыша из Пинска перевели в больницу в Бресте
09.04.2019 20:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Двухлетнего малыша, который дома выпил дезинфицирующее средство из пинской больницы перевели в Брестскую детскую областную больницу. Как сообщает
Инцидент случился 6 апреля. Отсавленный без присмотра ребенок дома выпил из бутылки небольшое количество дезинфицирующего средства. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.
В больнице мальчику были сделаны все необходимые лабораторно-диагностические и лечебные мероприятия. К спасению жизни и здоровья ребенка привлечены ведущие специалисты здравоохранения. После консультаций принято решение о переводе малыша в Брестскую детскую областную больницу для оказания специализированной медицинской помощи.
Его доставили туда на реанимобиле в сопровождении реанимационной бригады.
«Состояние ребенка медики по-прежнему оценивают как тяжелое, стабильное без ухудшений», — говорится в сообщении.
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После консультаций принято решение о переводе малыша в Брестскую детскую областную больницу для оказания специализированной медицинской помощи.
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