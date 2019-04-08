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Отравившегося бытовой химией малыша из Пинска перевели в больницу в Бресте

09.04.2019 20:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двухлетнего малыша, который дома выпил дезинфицирующее средство из пинской больницы перевели в Брестскую детскую областную больницу. Как сообщает Пинский горисполком, решение принято после консультаций с ведущими специалистами здравоохранения.

Инцидент случился 6 апреля. Отсавленный без присмотра ребенок дома выпил из бутылки небольшое количество дезинфицирующего средства. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.

В больнице мальчику были сделаны все необходимые лабораторно-диагностические и лечебные мероприятия. К спасению жизни и здоровья ребенка привлечены ведущие специалисты здравоохранения. После консультаций принято решение о переводе малыша в Брестскую детскую областную больницу для оказания специализированной медицинской помощи.

Его доставили туда на реанимобиле в сопровождении реанимационной бригады.

«Состояние ребенка медики по-прежнему оценивают как тяжелое, стабильное без ухудшений», — говорится в сообщении.

 
 
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После консультаций принято решение о переводе малыша в Брестскую детскую областную больницу для оказания специализированной медицинской помощи.
 
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