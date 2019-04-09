В Витебске хотят изменить маршрут парада на 9 Мая, по которому ходило несколько поколений горожан

Источник материала: Tut.by

Традиционный парад на 9 Мая в Витебске может изменить свой маршрут: праздничную колонну хотят провести на площадь Победы не с улицы Ленина, а с проспекта Победы, сообщают «Витебские вести».

— Традиционно в День Победы в Витебске организовывалось торжественное шествие — вдоль всей улицы Ленина до площади Победы горожане букетами цветов встречали ветеранов. Но прошло время, и сложившийся десятилетиями церемониал нуждается в коррекции, — объяснил председатель облсовета депутатов Владимир Терентьев. — Было бы логично пройти на площадь Победы от мемориала на проспекте Победы (памятник погибшим в войну студентам и преподавателям возле ВГУ имени П. Машерова. — Прим. TUT.BY). То есть символически повторить путь Красной Армии, гнавшей врага с нашей земли.

Терентьев также предложил устроить эстафету передачи факела, зажженного от Вечного огня в Лиозно — первом райцентре области, освобожденном от фашистов, к мемориалу на проспекте Победы в Витебске. Здесь от него можно зажечь лампадки с названиями районных городов Витебщины, опустошенных и разрушенных в 1944-м.

Эти предложения обсудят в облисполкоме.