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У посла Азербайджана в Казахстане украли часы в аэропорту Минска. Милиция нашла вора

10.04.2019 07:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция нашла вора, который украл часы у посла Азербайджана в Национальном аэропорту «Минск». Об этом сообщает сайт МВД Беларуси.

Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов написал письмо министру внутренних дел Игорю Шуневичу — с благодарностью за работу сотрудников милиции.

Оказалось, что 17 марта посол Азербайджана в Республике Казахстан забыл часы в бизнес-зале Национального аэропорта «Минск». Это заметил 37-летний украинец, который и забрал «бесхозное» имущество.

После заявления о пропаже сотрудники уголовного розыска за несколько часов вернули похищенное. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело за кражу (ч.1 ст. 205 УК Беларуси).

 
Теги: Минск
 
 
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Милиция нашла вора, который украл часы у посла Азербайджана в Национальном аэропорту «Минск». Об этом сообщает сайт МВД Беларуси
 
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