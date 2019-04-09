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У посла Азербайджана в Казахстане украли часы в аэропорту Минска. Милиция нашла вора
10.04.2019 07:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция нашла вора, который украл часы у посла Азербайджана в Национальном аэропорту «Минск». Об этом
Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов написал письмо министру внутренних дел Игорю Шуневичу — с благодарностью за работу сотрудников милиции.
Оказалось, что 17 марта посол Азербайджана в Республике Казахстан забыл часы в бизнес-зале Национального аэропорта «Минск». Это заметил 37-летний украинец, который и забрал «бесхозное» имущество.
После заявления о пропаже сотрудники уголовного розыска за несколько часов вернули похищенное. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело за кражу (ч.1 ст. 205 УК Беларуси).
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Милиция нашла вора, который украл часы у посла Азербайджана в Национальном аэропорту «Минск». Об этом сообщает сайт МВД Беларуси
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