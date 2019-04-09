У посла Азербайджана в Казахстане украли часы в аэропорту Минска. Милиция нашла вора

Источник материала: Tut.by

Милиция нашла вора, который украл часы у посла Азербайджана в Национальном аэропорту «Минск». Об этом сообщает сайт МВД Беларуси.

Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов написал письмо министру внутренних дел Игорю Шуневичу — с благодарностью за работу сотрудников милиции.

Оказалось, что 17 марта посол Азербайджана в Республике Казахстан забыл часы в бизнес-зале Национального аэропорта «Минск». Это заметил 37-летний украинец, который и забрал «бесхозное» имущество.

После заявления о пропаже сотрудники уголовного розыска за несколько часов вернули похищенное. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело за кражу (ч.1 ст. 205 УК Беларуси).