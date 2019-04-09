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В Кричеве продолжают искать мать утонувшей женщины. Стало известно об уголовном деле на работе погибшей
10.04.2019 10:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Кричеве продолжаются поиски 78-летней женщины, которая
В Кричевском ОСВОД рассказали, что утром 10 апреля поиски пропавшей и, предположительно, утонувшей пожилой женщины продолжаются. На берегу были найдены ее вещи.
По словам сотрудников ОСВОДа, очевидцев того, что произошло с 41-летней Н. и ее 78-летней матерью В., нет. Полную картину событий восстановит следствие. Утверждать, что имело место самоубийство, пока нельзя.
Погибшая женщина работала в детском саду. «Н. работала у нас давно. Она была прекрасным человеком, замечательным», — рассказала заместитель заведующей Елена Терещенко. Что произошло — этого в садике, говорят, не знают, ничего комментировать не хотят.
Между тем, стало известно, что в отношении заведующей детским садом, где работала утонувшая Н., Аллы Пастуховой возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий. Это подтвердила TUT.BY официальный представитель областного УСК Анастасия Лавринович. Пастухова находится под стражей с 29 марта, расследование уголовного дела продолжается, пояснила Лавринович.
Связано ли произошедшее с уголовным делом в отношении бывшей начальницы утонувшей, выяснит следствие.
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В Кричеве продолжают искать мать утонувшей женщины. Стало известно об уголовном деле на работе погибшей
Очевидцев того, что произошло с 41-летней Н. и ее 78-летней матерью В., нет. А говорить о том, что имело место самоубийство, пока нельзя.
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