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В Кричеве продолжают искать мать утонувшей женщины. Стало известно об уголовном деле на работе погибшей

10.04.2019 10:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Кричеве продолжаются поиски 78-летней женщины, которая пошла искать свою 41-летнюю дочь и пропала. Тело дочери обнаружили 8 апреля в реке Сож. По некоторым данным, в кармане ее куртки была предсмертная записка. Связано ли произошедшее с уголовным делом, возбужденным в отношении бывшей начальницы утонувшей, разберется следствие.

В Кричевском ОСВОД рассказали, что утром 10 апреля поиски пропавшей и, предположительно, утонувшей пожилой женщины продолжаются. На берегу были найдены ее вещи.

По словам сотрудников ОСВОДа, очевидцев того, что произошло с 41-летней Н. и ее 78-летней матерью В., нет. Полную картину событий восстановит следствие. Утверждать, что имело место самоубийство, пока нельзя.

Погибшая женщина работала в детском саду. «Н. работала у нас давно. Она была прекрасным человеком, замечательным», — рассказала заместитель заведующей Елена Терещенко. Что произошло — этого в садике, говорят, не знают, ничего комментировать не хотят.

Между тем, стало известно, что в отношении заведующей детским садом, где работала утонувшая Н., Аллы Пастуховой возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий. Это подтвердила TUT.BY официальный представитель областного УСК Анастасия Лавринович. Пастухова находится под стражей с 29 марта, расследование уголовного дела продолжается, пояснила Лавринович.

Связано ли произошедшее с уголовным делом в отношении бывшей начальницы утонувшей, выяснит следствие.

 
 
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Очевидцев того, что произошло с 41-летней Н. и ее 78-летней матерью В., нет. А говорить о том, что имело место самоубийство, пока нельзя.
 
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