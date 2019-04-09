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«Здесь все заправляются в Пинске». Съездили в украинскую деревню на границе с Беларусью
10.04.2019 11:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Украинская деревня Омыт находится всего в километре от белорусской границы. Там нет почты, владелец магазина бросил свое дело и уехал работать охранником, а местная школа выставлена на торги за 2130 долларов. Зато есть клуб, где когда-то были «танцы до упада и любовь до утра», местные «олигархи» и озеро, которое кормит почти всю деревню. Мы продолжаем проект «
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Место, где очень любят белорусов.
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