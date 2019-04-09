«Здесь все заправляются в Пинске». Съездили в украинскую деревню на границе с Беларусью

Источник материала: Tut.by

Украинская деревня Омыт находится всего в километре от белорусской границы. Там нет почты, владелец магазина бросил свое дело и уехал работать охранником, а местная школа выставлена на торги за 2130 долларов. Зато есть клуб, где когда-то были «танцы до упада и любовь до утра», местные «олигархи» и озеро, которое кормит почти всю деревню. Мы продолжаем проект « Люди на границе » — во втором сезоне мы ездим в гости к нашим соседям. В этот раз Алексей Судников поговорил с украинцами о «полесском языке», любви к белорусам, недавних выборах и жизни после того, как появилась граница.