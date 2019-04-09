В Витебске откроется новый крупный «секонд-хенд»

Источник материала: Tut.by

В Витебске 13 апреля откроется второй по счету магазин секонд-хенда «Мегахенд». Торговая точка площадью 720 квадратных метров находится на третьем этаже ТД «Омега» на проспекте Строителей, 11, сообщает vitebsk.biz.



Фото: vitebsk.biz

В зале есть 14 примерочных кабин, панорамные зеркала, детский уголок, телевизор, тележки, корзинки, кулер с водой.

Товар в магазине будет обновляться каждые две недели. На 3-й день после завоза новой партии объявляется скидка 10%, на 5-й — 20%, а на 14-й она достигнет 90%. То есть в этот день понравившуюся вещь можно приобрести за 10% от ее первоначальной стоимости.

Первый магазин этой сети — площадью тысяча квадратных метров — работает в Витебске возле железнодорожного вокзала.