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В Витебске откроется новый крупный «секонд-хенд»
10.04.2019 11:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске 13 апреля откроется второй по счету магазин секонд-хенда «Мегахенд». Торговая точка площадью 720 квадратных метров находится на третьем этаже ТД «Омега» на проспекте Строителей, 11,
В зале есть 14 примерочных кабин, панорамные зеркала, детский уголок, телевизор, тележки, корзинки, кулер с водой.
Товар в магазине будет обновляться каждые две недели. На 3-й день после завоза новой партии объявляется скидка 10%, на 5-й — 20%, а на 14-й она достигнет 90%. То есть в этот день понравившуюся вещь можно приобрести за 10% от ее первоначальной стоимости.
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Товар в магазине будет обновляться каждые две недели.
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