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В выходные на Гомельщине пройдет «Фест экскурсоводов». На какие экскурсии можно сходить
10.04.2019 14:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Итак, 13 апреля в Гомеле Евгений Маликов приглашает на экскурсию
В этот же день всех желающих приглашают на экскурсию в
14 апреля Сергей Балахонов проведет экскурсию по
14 апреля отец Савва (Мажука) откроет тайны
Монастырь, который сейчас находится почти в центре города, возник более ста лет назад благодаря поддержке гомельских железнодорожников. Сегодня он имеет славу духовного и культурного центра, который активно работает на благо просвещения гомельчан. Место встречи: Внутренний дворик монастыря в 15.00.
Кстати, на этот раз в рамках феста экскурсии пройдут не только в Гомеле, но в небольших городах и деревушках. Так, 13 апреля можно вместе с экскурсоводом посетить музей памяти жертв
В этот же день в деревне Корма Добрушского района проведут экскурсию по
А 14 апреля можно отправиться в Рогачев и прогуляться
Участие во всех экскурсиях бесплатное. Регистрация открыта на сайте «Феста экскурсоводов». Там же находится и
Все экскурсии будут пешеходными, продолжительность от 1,5 до 2 часов.
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Гомельская область присоединится в эти выходные к празднованию традиционного «Фэста экскурсаводаў». Посмотрите, на какие бесплатные экскурсии можно сходить 13 и 14...
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