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В выходные на Гомельщине пройдет «Фест экскурсоводов». На какие экскурсии можно сходить

10.04.2019 14:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Фест экскурсоводов» пройдет в Беларуси в десятый раз. Основные экскурсии состоятся в выходные, 13 и 14 апреля. На некоторые из них регистрация уже закрыта. Но в длинном списке мы выбрали для вас те, на которые еще можно записаться. Все экскурсии — бесплатные.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Итак, 13 апреля в Гомеле Евгений Маликов приглашает на экскурсию «Исторический путь от Гомельской мужской гимназии к Университету транспорта». Участники посетят здание бывшей классической мужской гимназии конца XIX в. Узнают чем она жила и куда делась. Место встречи: ул. Кирова, 34 (вход со стороны ул. Карповича) в 9.00.

В этот же день всех желающих приглашают на экскурсию в Собор Св. Петра и Павла. Построенный еще в первой четверти XIX в., собор смог выстоять в самых неблагоприятных условиях и сегодня продолжает быть главным центром Гомельской епархии. Место встречи: Внутренний дворик собора в 14.00.

14 апреля Сергей Балахонов проведет экскурсию по низовьям гомельских оврагов. Экскурсовод расскажет о происхождении названий одних спусков и причинах безымянности других, объяснит, что такое «рум» и «водные ворота», покажет «голову дракона» и познакомит с портовыми «жирафами». Протяженность маршрута — 2,7 км., так что наденьте обувь поудобнее и захватите, на всякий, зонт. Место встречи: угол Пролетарской и Ильинского спуска (район остановки «Музыкально-педагогический колледж» в направлении движения к центру города) в 13.00.

14 апреля отец Савва (Мажука) откроет тайны Никольского мужского монастыря.

Монастырь, который сейчас находится почти в центре города, возник более ста лет назад благодаря поддержке гомельских железнодорожников. Сегодня он имеет славу духовного и культурного центра, который активно работает на благо просвещения гомельчан. Место встречи: Внутренний дворик монастыря в 15.00.

Кстати, на этот раз в рамках феста экскурсии пройдут не только в Гомеле, но в небольших городах и деревушках. Так, 13 апреля можно вместе с экскурсоводом посетить музей памяти жертв «Озаричского лагеря смерти». Место встречи: г. п. Озаричи, ул. Октябрьская, 328 в 10.00.

В этот же день в деревне Корма Добрушского района проведут экскурсию по Свято-Иоанно-Кормянскому женскому монастырю.

А 14 апреля можно отправиться в Рогачев и прогуляться «По страницам Рогачевского Дневника Короткевича». Собравшимся покажут улицу и дом, где часто гостил писатель, а также проведут по любимым местам писателя.

Участие во всех экскурсиях бесплатное. Регистрация открыта на сайте «Феста экскурсоводов». Там же находится и подробная программа.

Все экскурсии будут пешеходными, продолжительность от 1,5 до 2 часов.

 
Теги: Гомель
 
 
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Гомельская область присоединится в эти выходные к празднованию традиционного «Фэста экскурсаводаў». Посмотрите, на какие бесплатные экскурсии можно сходить 13 и 14...
 
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