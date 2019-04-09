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На белорусских банкиров завели уголовные дела
10.04.2019 16:23 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Уголовные дела в отношении ряда банковских работников расследуются в Беларуси.
Об этом сообщает
В деле фигурируют руководители коммерческих банков, топ-менеджеры компаний-поставщиков. В этот список попали и работники Нацбанка.
Несколько управленцев задержано и заключиено под стражу, причина – закупки оборудования и софта по завышенной стоимости.
По информации TUT.BY, Владимир Кучинский уже не занимает пост начальника Главного управления информационных технологий Нацбанка.
Журналисты позвонили в Беларусбанк и банк ВТБ, где подчиненные не смогли ответить на вопрос о местонахождении некоторых руководителей отделов информационной безопасности и организации закупок. Пресс-служба в обоих банках не отвечает на запросы.
В пресс-службе КГБ также отказались от комментариев, передает TUT.BY.
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Уголовные дела в отношении ряда банковских работников расследуются в Беларуси. Об этом сообщает TUT.BY, ссылаясь на информированные источники.
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