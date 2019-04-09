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Экс-главу Гомельского райисполкома приговорили к 10 годам колонии
10.04.2019 17:49 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Экс-председатель Гомельского райисполкома Александр Ситница признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и полной конфискации имущества.
Суд Центрального района Гомеля 10 апреля признал его виновным в превышении власти и использовании служебных полномочий в корыстных целях. Окончательный приговор – наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и конфискации имущества.
Ситница не признал свою вину и будет обжаловать приговор. В последнем слове он заявил, что всегда жил честно и «в рамках установленных для себя правил».
«Они просты: люби свою семью, цени друзей, уважай старших, не отказывай в помощи людям. У меня свои принципы чести и того, что от нее осталось после последних событий. Всю свою сознательную жизнь я пытался доказать себе и обществу, что я являюсь его достойным представителем», - цитируют Ситницу
Напомним, в апреле 2018 года журналисты
По словам Игоря Шуневича, Александра
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Экс-председатель Гомельского райисполкома Александр Ситница признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и полной...
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