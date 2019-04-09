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Экс-главу Гомельского райисполкома приговорили к 10 годам колонии

10.04.2019 17:49 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Экс-председатель Гомельского райисполкома Александр Ситница признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и полной конфискации имущества.

Суд Центрального района Гомеля 10 апреля признал его виновным в превышении власти и использовании служебных полномочий в корыстных целях. Окончательный приговор – наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и конфискации имущества.

Ситница не признал свою вину и будет обжаловать приговор. В последнем слове он заявил, что всегда жил честно и «в рамках установленных для себя правил».

«Они просты: люби свою семью, цени друзей, уважай старших, не отказывай в помощи людям. У меня свои принципы чести и того, что от нее осталось после последних событий. Всю свою сознательную жизнь я пытался доказать себе и обществу, что я являюсь его достойным представителем», - цитируют Ситницу naviny.by.

Напомним, в апреле 2018 года журналисты озадачились внезапной пропажей председателя Гомельского райисполкома: его не могли найти целую неделю. Предполагалось, что в отношении чиновника началось расследование по возможной коррупции. Однако позднее стало известно, что глава Гомельского райисполкома Александр Ситница был уволен со своего поста за прогулы.

По словам Игоря Шуневича, Александра Ситницу действительно задержали в России. Подтвердилась также и ранее звучавшая из неофициальных источников информация о том, что бывший руководитель Гомельского райисполкома пропал не просто так, а потому что им плотно заинтересовались правоохранительные органы.

 
Теги: Гомель
 
 
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Экс-председатель Гомельского райисполкома Александр Ситница признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и полной...
 
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