|
IT-страна, электробусы и Европейские игры. На Euronews вышел еще один ролик о Минске
10.04.2019 18:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Euronews вышел еще один
В новом ролике — много о том, как белорусская столица готовится к Европейским играм, которые пройдут здесь с 21 по 30 июня.
— Мы не просто тратим деньги на подготовку к играм, мы делаем вложения в инфраструктуру Минска — c тем, чтобы сделать столицу более экологичной и привлекательной для граждан, — рассказывает в кадре замдиректора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов.
В ролике показывают парк виртуальных развлечений, отмечают успехи белорусских стартапов и IT-компании Synesis, а еще рассказывают про электробусы, которые производит «Белкоммунмаш».
Это уже третий ролик о Беларуси, который появляется на Euronews с начала 2019 года. В прошлый раз в шестиминутном видео телеканала биатлонистка Дарья Домрачева и мисс Беларусь Мария Василевич показали свои
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Euronews вышел еще один сюжет о Минске. За пять минут европейскому зрителю успели рассказать, как белорусская столица готовится к Европейским играм, показать...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)