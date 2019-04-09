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IT-страна, электробусы и Европейские игры. На Euronews вышел еще один ролик о Минске

10.04.2019 18:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Euronews вышел еще один сюжет о Минске. За пять минут европейскому зрителю успели рассказать, как белорусская столица готовится к Европейским играм, показать электробусы и IT-страну.

В новом ролике — много о том, как белорусская столица готовится к Европейским играм, которые пройдут здесь с 21 по 30 июня.

— Мы не просто тратим деньги на подготовку к играм, мы делаем вложения в инфраструктуру Минска — c тем, чтобы сделать столицу более экологичной и привлекательной для граждан, — рассказывает в кадре замдиректора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов.

В ролике показывают парк виртуальных развлечений, отмечают успехи белорусских стартапов и IT-компании Synesis, а еще рассказывают про электробусы, которые производит «Белкоммунмаш».

Это уже третий ролик о Беларуси, который появляется на Euronews с начала 2019 года. В прошлый раз в шестиминутном видео телеканала биатлонистка Дарья Домрачева и мисс Беларусь Мария Василевич показали свои любимые места в Минске. До этого выходило 30-секундное видео с презентацией страны.

 
Теги: Минск
 
 
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На Euronews вышел еще один сюжет о Минске. За пять минут европейскому зрителю успели рассказать, как белорусская столица готовится к Европейским играм, показать...
 
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