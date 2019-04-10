Логистика и туризм. В Гродно ждут инвесторов на Августовский канал и в аэропорт

Источник материала: Tut.by

СЭЗ «Гродноинвест» заинтересована в предпринимателях, которые строят логистические центры и туристические объекты. Именно такой бизнес назвали перспективным на этот год в Гродненском районе. По прогнозам, объем инвестиций в этом году составит 600 тыс. долларов, сообщает газета «Перспектива».



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Территория СЭЗ в Гродненском районе располагается в районе деревень Новая Гожа, Райста, Обухово, Брузги 1, Брузги 2. Сегодня здесь реализуют проекты 11 резидентов. Они формируют 11% всего объема производства и 15% экспорта Гродненского района. За свою деятельность эти компании инвестировали в производства, которые находятся в районе, более 47 миллионов долларов. Такую информацию озвучил заместитель главы администрации свободной экономической зоны «Гродноинвест» Дмитрий Рожков.

Есть ряд успешных проектов у ООО «Биоком Технология» (инвестировало в основной капитал 20 млн долларов), ООО «Едем» (11,4 млн долларов), ИООО «Белабеддинг» (5,4 млн долларов), ОАО «Гроднорайагросервис» (4,6 млн долларов).

За прошлый год зарегистрированы три новых резидента СЭЗ. Их общий объем инвестиций в основной капитал — 16,4 млн долларов. Среднемесячная зарплата на предприятиях СЭЗ в 2018 году — 1245 рублей, за год она выросла на 23%.

Резиденты за прошлый год произвели в Гродненском районе промышленной продукции на сумму более 65 миллионов рублей (объем увеличился на 40% по сравнению с 2017 годом). Прибыль от реализации товаров составила 8,4 млн рублей (это на 76% больше, чем в 2017 году). В бюджет резидентами уплачено 12,3 млн рублей налогов и сборов. В убытках оказалось только одно предприятие — ООО «Биоком Технология».

В планах — реализация трех инвестиционных проектов на сумму 22 млн рублей. СОАО «ВИЛАРИС» реконструирует железнодорожную эстакаду для перегрузки дизельного топлива и метанола. ООО «СИГИКОП Логистическая компания — Гродно» готовит проектно-сметную документацию для строительства транспортно-логистического центра. ООО «ЗападТрансГраница» построит приемоотправочные железнодорожные пути, склад, контейнерную площадку, административное здание и автомобильную дорогу. Все инвестиционные объекты находятся рядом с деревней Брузги.

На сегодняшний день перспективный бизнес на территории СЭЗ — мультимодальный центр логистики на белорусско-польской границе в районе деревни Брузги. Здесь уже зарегистрировали четыре компании, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами в сфере логистики.

Выгодным местом для развития бизнеса в СЭЗ называют Международный аэропорт Гродно, что рядом с агрогородком Обухово. Здесь ждут инвесторов для создания грузового терминала и торгового центра. Шведская компания заинтересована в создании терминала по обслуживанию самолетов.

Также ждут инвесторов в рекреационном парке «Августовский канал». Там сейчас пустует 10 инвестплощадок (всего 24 гектара). Здесь могут разместиться туристические объекты. В прошлом году на Августовском канале здесь побывало сто тысяч туристов.

Для резидентов парка действует льготное налогообложение. Например, они пять лет с даты получения прибыли не платят на нее налог. Также освобождаются от налога на недвижимость и НДС с оборота собственных товаров и услуг. Инвесторы не возмещают потери сельского хозяйства и леса, вызванные изъятием земель, и платят аренду за земельные участки с пониженным коэффициентом — 3−18 долларов за гектар.