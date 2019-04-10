|
Витебский мемориал «5-й Полк», который был в плачевном состоянии, начали благоустраивать
11.04.2019 08:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебский мемориал «5-й Полк», который находился
Здесь уже несколько раз побывали представители власти и общественности.
Председатель облсовета депутатов Владимир Терентьев заявил, что нужно «продумать и принять решение» о создании здесь памятника жертвам концлагерей и гетто на Витебщине. Самым крупным из них был «5-й Полк», где погибли, по разным данным, от 80 до 150 тысяч советских военнопленных и мирных жителей.
Возможно, к 2020 году здесь поставят стелу, плиту или обелиск с названиями мест массового фашистского террора на витебской земле. Конкретный вариант проекта мемориала обсудят после 11 апреля — Дня освобождения узников фашистских концлагерей.
А пока в «5-м Полку» навели порядок — убрали территорию, покрасили кресты и обелиски в местах захоронений.
10 апреля здесь
Как сообщали 5 апреля «Народные новости Витебска», место массового захоронения узников концлагеря «5-й Полк» (Stalag 313) в конце улицы Титова в Витебске находилось в плачевном состоянии — на земле валялись упавшие кресты, а пирамидки-обелиски обветшали и покрылись плесенью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возможно, здесь поставят стелу, плиту или обелиск с названиями мест массового фашистского террора на витебской земле.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)