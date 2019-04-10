Витебский мемориал «5-й Полк», который был в плачевном состоянии, начали благоустраивать

Источник материала: Tut.by

Витебский мемориал «5-й Полк», который находился в плачевном состоянии , начали благоустраивать, сообщают «Витебские вести».



Уборка возле часовни в «5-м Полку»

Здесь уже несколько раз побывали представители власти и общественности.

Председатель облсовета депутатов Владимир Терентьев заявил, что нужно «продумать и принять решение» о создании здесь памятника жертвам концлагерей и гетто на Витебщине. Самым крупным из них был «5-й Полк», где погибли, по разным данным, от 80 до 150 тысяч советских военнопленных и мирных жителей.

Возможно, к 2020 году здесь поставят стелу, плиту или обелиск с названиями мест массового фашистского террора на витебской земле. Конкретный вариант проекта мемориала обсудят после 11 апреля — Дня освобождения узников фашистских концлагерей.

А пока в «5-м Полку» навели порядок — убрали территорию, покрасили кресты и обелиски в местах захоронений.

10 апреля здесь посадили березовую аллею.





Как сообщали 5 апреля «Народные новости Витебска», место массового захоронения узников концлагеря «5-й Полк» (Stalag 313) в конце улицы Титова в Витебске находилось в плачевном состоянии — на земле валялись упавшие кресты, а пирамидки-обелиски обветшали и покрылись плесенью.



Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»