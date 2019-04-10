ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Витебский мемориал «5-й Полк», который был в плачевном состоянии, начали благоустраивать

11.04.2019 08:12 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Витебский мемориал «5-й Полк», который находился в плачевном состоянии, начали благоустраивать, сообщают «Витебские вести».


Уборка возле часовни в «5-м Полку»

Кресты повалены, на обелисках — плесень. Мемориал в бывшем концлагере в Витебске — в ужасном состоянии

Здесь уже несколько раз побывали представители власти и общественности.

Председатель облсовета депутатов Владимир Терентьев заявил, что нужно «продумать и принять решение» о создании здесь памятника жертвам концлагерей и гетто на Витебщине. Самым крупным из них был «5-й Полк», где погибли, по разным данным, от 80 до 150 тысяч советских военнопленных и мирных жителей.

Возможно, к 2020 году здесь поставят стелу, плиту или обелиск с названиями мест массового фашистского террора на витебской земле. Конкретный вариант проекта мемориала обсудят после 11 апреля — Дня освобождения узников фашистских концлагерей.

А пока в «5-м Полку» навели порядок — убрали территорию, покрасили кресты и обелиски в местах захоронений.

10 апреля здесь посадили березовую аллею.


Как сообщали 5 апреля «Народные новости Витебска», место массового захоронения узников концлагеря «5-й Полк» (Stalag 313) в конце улицы Титова в Витебске находилось в плачевном состоянии — на земле валялись упавшие кресты, а пирамидки-обелиски обветшали и покрылись плесенью.


Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возможно, здесь поставят стелу, плиту или обелиск с названиями мест массового фашистского террора на витебской земле.
 
Новости дня
Новости общества
 
Силовики против банкиров, растаможка для многодетных, судьба крестов и «горбатый» - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.04.2019
Mir24.TV Belarus
Слуцк Город

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика