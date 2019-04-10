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Беларусь планирует упростить поездки в Черногорию и отменить визы с Сент-Китс и Невис

11.04.2019 08:44 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Беларусь планирует упростить поездки в Черногорию и отменить визы с Сент-Китс и Невис
Фото из архива

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует упростить поездки в Черногорию и отменить визы с Федерацией Сент-Китс и Невис. Депутаты Палаты представителей готовят к рассмотрению законопроекты о ратификации межправительственных соглашений с этими государствами, сообщает БЕЛТА.

Соглашение между правительствами Беларуси и Черногории о взаимных поездках граждан подписано в 2009 году. Теперь в него предлагается внести изменения и исключить требование о предоставлении документов, подтверждающих цель поездки, - туристического ваучера, приглашения, медицинской справки. "Это значительно упростит взаимные поездки граждан и будет содействовать развитию и укреплению контактов в политической, экономической, хозяйственной, научной, культурной и других областях", - пояснили в Палате представителей.

Суть соглашения об отмене виз с Сент-Китс и Невис, небольшим государством в Карибском бассейне, пояснил заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Олег Левшунов. "Владельцы национальных, дипломатических и служебных паспортов смогут въезжать, пребывать, выезжать или следовать транзитом по территории государства другой стороны без визы в течение срока, не превышающего 30 дней, но не более 90 дней в календарном году. Для пребывания более 30 дней уже будет нужна виза", - сказал он.

Реализация соглашения поспособствует развитию и укреплению двустороннего сотрудничества в политике, экономике, науке, культуре. "Поступательное развитие отношений с Сент-Китс и Невис служит элементом продвижения интересов Беларуси и белорусских экспортеров в государствах дальней дуги в целом и расширения взаимовыгодного взаимодействия со странами Карибского бассейна в частности", - отметил Олег Левшунов. Он напомнил, что в январе 2016 года страна получила статус наблюдателя в Ассоциации карибских государств.

Дипломатические отношения между Беларусью и Федерацией Сент-Китс и Невис установлены 4 июня 2016 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует упростить поездки в Черногорию и отменить визы с Федерацией Сент-Китс и Невис. Депутаты Палаты представителей...
 
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