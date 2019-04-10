Фанаты «Витебска» сделали огромный баннер с портретом погибшего вратаря Андрея Щербакова

Источник материала: Tut.by

ФК «Витебск» 10 апреля со счетом 1:0 победил «Динамо» в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси. На домашний матч болельщики витебского клуба принесли огромный баннер с портретом погибшего в ДТП вратаря Андрея Щербакова .



Фото: Дмитрий Осипов

Баннер с портретом занял практически весь фанатский сектор, а впереди висела растяжка с надписью «Забыть нельзя, вернуть невозможно».

17 декабря 2018 года Андрей Щербаков с женой и двумя сыновьями возвращался домой в Витебск из столичного аэропорта: семья прилетела с отдыха в Египте. За рулем Kia находился глава семьи.

По официальной информации ГАИ, около 19.00 на 543-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница России возле деревни Ромашково Толочинского района водитель Kia не справился с управлением, машину занесло и выбросило на встречную полосу, где она влетела в эвакуатор, который ехал в сторону столицы. Удар был такой силы, что футболист, его жена Анна и 6-летний сын Артем погибли сразу. Выжить в ДТП удалось только младшему из всей семьи — 3-летнему Глебу . Водитель эвакуатора не пострадал.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).

В момент аварии Андрей Щербаков не нарушил скоростной режим — к такому выводу пришли следователи.