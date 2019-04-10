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Снос Полесской, строительство McDonalds и аквапарка. Что ждет Гомель в ближайшем будущем

11.04.2019 11:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Какие объекты появятся в Гомеле уже в ближайшей перспективе, во время «прямой линии» в газете «Гомельская правда» рассказал заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома Кирилл Гапеев.

Итак, в этом году планируют сдать торговый центр «Корона» на пересечении улиц Советской и Ефремова, а на месте рынка «Привокзальный» построят ТЦ «Дионис».

В ближайшее время начнут возводить долгожданный «МакДональдс». Ресторан быстрого питания появится на месте двух платных парковок на углу улиц Советской и Хатаевича, возле универмага «Гомель».

Скоро также начнется строительство торгового центра, о котором говорят уже лет восемь, — на месте рынка «Быховский»: у прежнего инвестора закончились деньги, но власти нашли нового.

А вот вопрос с появлением в городе аквапарка остается открытым. Площадка под строительство давно определена — это район Ледового дворца, — но желающих вложиться в проект пока не нашли.

Нет у города пока денег и на снос частных домов под многоквартирное жилье, строительство дорожных развязок и второго путепровода на улице Полесская.

 
Теги: Гомель
 
 
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Какие объекты появятся в Гомеле в этом году и какие в перспективе.
 
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