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Снос Полесской, строительство McDonalds и аквапарка. Что ждет Гомель в ближайшем будущем
11.04.2019 11:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Какие объекты появятся в Гомеле уже в ближайшей перспективе, во время «прямой линии» в газете «Гомельская правда»
Итак, в этом году планируют сдать торговый центр «Корона» на пересечении улиц Советской и Ефремова, а на месте рынка «Привокзальный» построят ТЦ «Дионис».
В ближайшее время начнут возводить долгожданный «МакДональдс». Ресторан быстрого питания появится на месте двух платных парковок на углу улиц Советской и Хатаевича, возле универмага «Гомель».
Скоро также начнется строительство торгового центра, о котором говорят уже лет восемь, — на месте рынка «Быховский»: у прежнего инвестора закончились деньги, но власти нашли нового.
А вот вопрос с появлением в городе аквапарка остается открытым. Площадка под строительство давно определена — это район Ледового дворца, — но желающих вложиться в проект пока не нашли.
Нет у города пока денег и на снос частных домов под многоквартирное жилье, строительство дорожных развязок и второго путепровода на улице Полесская.
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Какие объекты появятся в Гомеле в этом году и какие в перспективе.
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