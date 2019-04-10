«Сегодня впервые я говорю об этом вслух». Взрослые - от том, как их домогались в детстве

Источник материала: Tut.by

О том, что разговаривать с незнакомцами на улице, брать у них сладости или садиться в чужую машину может быть опасно, в детстве предупреждали, наверное, каждого. Но о том, что делать, если миловидный дедушка-сосед, отчим или друзья родителей распускают руки, куда бежать, если тебе демонстрируют гениталии «добрые» дяди, чаще всего родители не рассказывают. Мы поговорили с людьми, которые рассказали о том, как их домогались в детстве. Как отреагировали родители? Как произошедшее сказалась на дальнейшей жизни? Что делать взрослым, чтобы уберечь своих детей? Ниже — 8 сложных историй.