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«Сегодня впервые я говорю об этом вслух». Взрослые - от том, как их домогались в детстве

11.04.2019 11:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

О том, что разговаривать с незнакомцами на улице, брать у них сладости или садиться в чужую машину может быть опасно, в детстве предупреждали, наверное, каждого. Но о том, что делать, если миловидный дедушка-сосед, отчим или друзья родителей распускают руки, куда бежать, если тебе демонстрируют гениталии «добрые» дяди, чаще всего родители не рассказывают. Мы поговорили с людьми, которые рассказали о том, как их домогались в детстве. Как отреагировали родители? Как произошедшее сказалась на дальнейшей жизни? Что делать взрослым, чтобы уберечь своих детей? Ниже — 8 сложных историй.

 
 
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