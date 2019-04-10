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Мокрый снег и до 11 градусов тепла ожидается в Беларуси 12 апреля

11.04.2019 11:50 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Мокрый снег и до 11 градусов тепла ожидается в Беларуси 12 апреля
Фото из архива

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно с прояснениями будет в Беларуси 12 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По данным синоптиков, в предстоящие сутки будет преимущественно без осадков, лишь в юго-восточных районах республики ожидаются дожди, ночью местами возможен мокрый снег. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы усилятся до 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью - от минус 3 до плюс 3, при прояснениях - 4-6 градусов мороза, по юго-востоку страны ожидается 4-5 градусов тепла. Днем будет 5-11 градусов выше нуля.-0-

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Теги: Минск
 
 
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11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно с прояснениями будет в Беларуси 12 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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