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Мокрый снег и до 11 градусов тепла ожидается в Беларуси 12 апреля
11.04.2019 11:50 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно с прояснениями будет в Беларуси 12 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
По данным синоптиков, в предстоящие сутки будет преимущественно без осадков, лишь в юго-восточных районах республики ожидаются дожди, ночью местами возможен мокрый снег. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы усилятся до 12-14 м/с.
Температура воздуха ночью - от минус 3 до плюс 3, при прояснениях - 4-6 градусов мороза, по юго-востоку страны ожидается 4-5 градусов тепла. Днем будет 5-11 градусов выше нуля.-0-
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11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно с прояснениями будет в Беларуси 12 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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