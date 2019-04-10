Источник материала: БелТА

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский субботник пройдет в Беларуси 20 апреля. Соответствующее решение закреплено в постановлении Совета Министров №231 от 10 апреля 2019 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В связи с объявлением 2019 года Годом малой родины, а также подготовкой к празднованию 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков республиканским органам госуправления и иным государственным организациям, подчиненным правительству, а также местным исполнительным и распорядительным органам и другим организациям рекомендовано на добровольной основе провести 20 апреля республиканский субботник на рабочих местах либо осуществить благоустройство и приведение в надлежащее состояние историко-культурных ценностей, территорий населенных пунктов, подготовку детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону.

Руководители республиканских органов государственного управления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, примут участие в субботнике, выехав на свою малую родину.

Денежные средства, заработанные в день проведения республиканского субботника, в том числе на рабочих местах, в объемах, определяемых добровольно работниками, включая тех, чья деятельность не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, будут перечислены через районные и городские исполкомы в облисполкомы и Минский горисполком.

Предусмотрено, что 50% денежных средств остаются в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома. Они будут направлены на подготовку детских загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону, в том числе на развитие и укрепление их материально-технической базы, благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, а также ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

Остальные 50% перечислят Министерству финансов. Данные средства будут направлены Минскому горисполкому на капитальный ремонт с модернизацией памятника партизанам и воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, с Вечным огнем и ритуальной площадкой (монумент Победы в Минске) и ремонт подземного пешеходного перехода (нижняя ритуальная площадка и служебные помещения).

При участии в республиканском субботнике некоммерческих организаций по решению коллективов работников этих организаций денежные средства могут перечисляться в размерах, определяемых добровольно самими коллективами.

Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 20 апреля является рабочим днем, производится с их согласия в размерах, определяемых добровольно самими коллективами работников.

Постановлением также утвержден состав рабочей группы по подготовке и проведению республиканского субботника. Руководитель группы - заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.

Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным правительству, местным исполнительным и распорядительным органам также поручено создать в областях, городах, районах, организациях рабочие группы по подготовке и проведению республиканского субботника.-0-